Aile Bakanlığı, GYS için mülakat tarihlerini 15 ay sonra açıkladı

2018 yılında eski adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında yapılan görevde yükselme işlemlerinde, yazılı sınav yapılmasına rağmen, sözlü sınavlar yapılmamış ve süreç yarım kalmıştı. Memurlar.net de 23 Nisan 2019'da konuyu gündeme getirmiş ve görevde yükselme sınavına giren çalışanların 15 aydır açıklama beklediğini dile getirmişti.

Yapılan haberin ardından bakanlık bugün açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, mülakatların 10 Haziran ila 4 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

BAKANLIKTAN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sözlü Sınav Duyurusu

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye kadrolarında görev yapan personelin hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin öğrenim, sınıf ve kadro durumları gözetilerek görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı yapılmıştır.

Sözlü sınav 10 Haziran 2019 Pazartesi günü başlayıp, 04 Temmuz 2019 Perşembe günü sona erecektir.

Adaylar sözlü sınav yeri, tarihi ve saatini kurumsal bağlantısı bulunan bilgisayarlardan bağlanarak Bakanlığımız intranet adresinden öğrenebileceklerdir.

Sözlü sınav Bakanlık Binası Emek Yerleşkesi olan Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / Ankara'da yapılacaktır.

Sözlü sınav yeri ve tarihini öğrenmek için buradan (https://intra.ailevecalisma.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.

İlgililere duyurulur.