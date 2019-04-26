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Malatya'da işsiz sayısı 47 bin 810

Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nda 2019 yılı Mart ayı itibarı ile Malatya'da 47 bin 810 kişinin iş aradığı açıklandı
 26 Nisan 2019 18:05
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Malatya'da işsiz sayısı 47 bin 810

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı 2. olağan toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlendi. Valilik 2 Nolu Toplantı Salonunda gerçekleşen kurula Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı İsmail Nacar, FKA Birim Başkanı Murat Bayazit, STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda bilgiler veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman, kurumlarına kayıtlı iş arayanların sayısının 2019 yıl Mart ayı itibarı ile 47 bin 810 kişi olduğunu belirterek "TÜİK verilerine göre Malatya'nın da içerisinde yer aldığı düzey olan TRB1 bölgesinde işsiz sayısı 2018 yılı için 54 bindir. İşsizlik oranı ise yüzde 8'dir. İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların yüzde 42,9'inin İlköğretim mezunları, ilköğretim mezunlarını sırasıyla yüzde 29,5 ile lise, yüzde 13,6 ile lisans ve yüzde 10,8 ile ön lisans mezunları takip etmektedir" dedi.

Toman, 2019 yılı Mart ayı itibariyle özel sektörde 3 bin 731 kişi, kamu sektöründe 28 kişi olmak üzere toplam 3 bin 731 kişinin işe yerleştirildiği bilgisini de paylaştı. Ayrıca Mart ayında toplam bin 331 engelli ile 329 eski hükümlünün de kurumlarına başvurduğunu belirten Toman, bunlardan 86'ısının işe yerleştirildiğini de dile getirdi.

İhlas Haber Ajansı
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