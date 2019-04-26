Gastro Festivali'nde 200 kiloluk dana çevirme

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) tarafından düzenlen 2. Gastro Afyon Lezzet Festivali başladı. 18 ülkeden 40 şef aşçının katıldığı festivale Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanvekili Ali Ertan Ercan, TAFED Başkanı Zeki Açıköz ve vatandaşlar katıldı.

DANA ÇEVİRME İLE SELFİE

Kent merkezindeki festival yoğun ilgi gördü. Festivalin en ilgi çeken kısmı ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevirme yöntemiyle pişirilen 200 kiloluk dana oldu. Geçen yıl pişirme esnasında bir anda alev alarak yanan dana çevirmenin aynı akıbete uğramaması için görevliler tarafından özel bir düzenekle önlem alındı. Festivale katılanlar şişte dönen 200 kilogramlık dana çevirme önünde selfie çekti, aşçılardan nasıl pişirildiğine dair bilgi aldı. 3 ton aşurenin dağıtıldığı festivalde sema gösterisi yapıldı, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapıldı, çeşitli görsel şovlar düzenlendi.

'DANAMIZ BAŞROLDE'

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, geçen yıl pişirme sırasında dananın yandığını hatırlatarak, bu olayın festivalin tanıtımına katkı sağladığını söyledi. 200 kilogramlık dana çevirmenin bulunduğu yere gelen Vali Tutulmaz, "Kahramanımız burada. Dana pişirme sırasında alev alınca bir anda Türkiye'nin gündemine oturduk ve meşhur olduk. Bu yıl danamız başrolde. Bu yıl yanacak mı yanmayacak mı hep beraber göreceğiz. Biz sadece dana çevirme ile değil bütün lezzetlerimizle vatandaşlarımızın beğenisine çıktık. Afyonkarahisar turizmin merkezidir. Turizm denince akla lezzet gelir. Afyon'un lezzetleriyle herkesi bekliyoruz" dedi. Festivalde 200 kilogramlık dana çevirmenin sponsoru olan Nazmi Şahin ise geçen yıl yaşanan talihsizliğin bu yıl tekrarlanmaması için önlem aldıkları kaydetti.

REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ

200 kilogramlık danayı çevirerek pişiren AFPAD Başkanvekili Murat Başer ise dananın hazırlanmasından pişirilmesine kadar geçen süreci anlattı. Başer, "Bir gün önce hazırlamaya başladık danayı. Saat 05.00'te şişlere takılarak pişirilecek alana getirdik. Geçen yıl tecrübesizliğimizden yandı. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bu talihsizlik sayesinde dünyaya sesimizi duyurduk. Vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Dana çevirmenin başına gelerek selfie yapıyorlar" dedi. Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz ve beraberindekiler stantları gezerek aşure ve diğer lezzetlerin tadına baktı. Pişirilen dananın eti, vatandaşlara ikram edildi.