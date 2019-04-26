Elazığ'da heyelan riski bulunan ev ve iş yerlerinin tahliyesine başlandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan "Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki Aktif ve Olası Heyelan Alanlarının Jeolojik-Jeoteknik Değerlendirme Raporu"na istinaden bakanlığın talimatları doğrultusunda ilçede heyelan riski bulunan afete maruz alanlarda kalan 278 konut ve 232 iş yerinde tahliye işlemi başladı.

Tahliye edilen vatandaşlara barınma yeri temini ve kira yardımı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Bunun yanı sıra afete maruz bölgede kalan ilçe kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye lojman ve iş yerleri ile kamuya ait diğer binaların tahliyesi ivedilikle tedbir amaçlı yapılmıştır. Bu konudaki çalışmalar İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda valiliğimizce hassasiyetle yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.