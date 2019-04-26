1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sinop'ta 5 yaşındaki çocuk asansöre sıkıştı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 yaşındaki çocuk asansöre sıkışarak ağır yaralandı
 26 Nisan 2019 19:10
Yazdır
Sinop'ta 5 yaşındaki çocuk asansöre sıkıştı

Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Buğlem Ayşe Tavalıoğlu annesi ile asansöre binmek istedi. Önce annesinin asansöre binmesi üzerine 5 yaşındaki Buğlem annesinin arkasından asansöre bindiği sırada hareket halinde olan asansör küçük çocuğu belinden sıkıştırdı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çocuğu bulunduğu yerden alarak, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Minik Buğlem'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirlenirken, ilk müdahalesinin ardından Samsun'a sevk edildiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tartıştığı eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü
27 Nisan 2019 17:04		 Aydın'da balkondan düşen engelli öldü
27 Nisan 2019 16:25
İzmir'de kaza yapan ailenin pikniğe gittiği ortaya çıktı
27 Nisan 2019 16:13		 Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
27 Nisan 2019 16:01
Okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
27 Nisan 2019 14:51		 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
27 Nisan 2019 14:40
Şanlıurfa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
27 Nisan 2019 14:33		 Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü
27 Nisan 2019 13:45
Dağıtım iznindeki asker yatağında ölü bulundu
27 Nisan 2019 13:20		 Gözaltındayken kaçmaya çalışan zanlı yakalandı
27 Nisan 2019 13:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
İki araç çarpıştı... 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
Savcılık soruşturma başlatınca, O kadın özür diledi
Kamu personeli SGK'ya tepkili: 20 yıl önceki evrakları nereden bulacağız
27 Nisan 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
İmamoğlu, 2 müdür ve 5 danışman atadı
Erdoğan: Şeriatın kestiği parmak acımaz
Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti
4 infaz koruma memuru, rüşvetten tutuklandı
'Eskort araç ve zabıta ordusuyla dolaşmayın!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fondöten 8
yataktan çıkmak istememek 1
kadına bayan diyen yazar 4
25.04.2019 zalgiris vs fenerbahçe maçı 2
hehehe 2
yedek lastik 6
etin ne budun ne 1
kulun ayıbını örtenin allah 10 günahını örter 2
eve gitmek 3
Özür dilemek 3
SON İLANLAR
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 2 İşçi Alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam