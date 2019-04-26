Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekipleri tarafından eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi
|26 Nisan 2019 19:21
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