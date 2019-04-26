Diplomalarına yüzerek ulaştılar
|26 Nisan 2019 20:07
|Yazdır
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan 51 öğrenci, temsili diplomalarını yüzerek aldı.
Köyceğiz'deki okul, 8. dönem mezunlarını verdi. Lisenin Güverte İşletme Bölümü'nden mezun olan 51 öğrenci için göl kenarındaki okul bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi.
Mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından, okul birincisi Hasan Barış Karataş mezuniyet kütüğüne brövesini çaktı. Öğrencilerin denizcilik yemini sonrası bayrak ve flama teslimi yapıldı.
Törene katılan aileler, içinde öğrencilerin temsili diplomalarının bulunduğu şişeleri sırayla Köyceğiz Gölü'ne attı.
Diplomaları göle atılan öğrencilerin suya atlayarak diplomalarını almaları renkli görüntüler oluşturdu. Diplomalarıyla gölden çıkan öğrenciler, sevinçlerini arkadaşları, öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı.
Okul birincisi Hasan Barış Karataş, törende yaptığı konuşmada, "yeni denizlere yelken açmak için bu denizi terk ettiklerini" söyledi.
Okul Müdürü Cafer Binici de bu dönemde 51 mezun verdiklerini belirterek, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarı ve sağlık diledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Müjde geldi! Türkiye'ye akın başlıyor...
27 Nisan 2019 16:41
|Bu mantarın kilosu 100 liradan satılıyor!
27 Nisan 2019 15:16
|Bakan Albayrak'tan 'gıda enflasyonu' açıklaması
26 Nisan 2019 21:57
|Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
26 Nisan 2019 15:08
|'Un sektörünün aktif büyüklüğü 25 milyar liraya ulaştı'
26 Nisan 2019 14:22
|Markette 11 üründe düşüş, 23 üründe fiyat artışı oldu
26 Nisan 2019 13:33
|'Türkiye daha iyi gelecek için reformlarını gerçekleştirmek zorunda'
26 Nisan 2019 12:47
|Irak'ı Türkler imar edecek
26 Nisan 2019 09:05
|Vergide mükellef dostu yapı kuracağız
26 Nisan 2019 08:48
|Son tüketim tarihini doğru okumadık, milyonları çöpe attık!
26 Nisan 2019 08:30