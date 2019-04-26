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CHP'li ilçe başkanının katil zanlısı tutuklandı
Alacak meselesi yüzünden tartıştığı CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy'u silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
|26 Nisan 2019 20:13
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CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy'u alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, önceki gün gece saatlerinde İlhan Keskinsoy'u silahla öldürdükten sonra kaçan ve kısa süre sonra yakalanan İlyas K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, önceki gün alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu İlyas K. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından kaçan İlyas K. güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.
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