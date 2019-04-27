Çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'nde, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

ÇEVREDEKİ 34 BİNADA TAHLİYE

Çalışmaların koordineli şekilde sürdürülebilmesi için olay yeri yakınındaki Şair Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu'nda kriz masası kurulurken, 2 cadde ve bir sokakta bulunan 34 bina da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis ekipleri herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Boşaltılan binalarda oturan vatandaşların olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

Esenyurt'ta bir cadde çatladı: 34 bina boşaltıldı

SOKAK VE CADDELER KAPATILDI

Olayla ilgili ihbar alan ekipler, mahalleye gelerek tespitlerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından sokak ve caddeler trafiğe kapatılarak, binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Sokak ve cadde drone ile havadan görüntülenirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ve incelemeleri sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme nedeniyle Orhan Gazi Caddesi'nin trafiğe kapatıldığını ve bir binanın tahliye edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve bir binada çökme ve çatlaklar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esenyurt ilçemiz Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir.

Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır. "