1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Esenyurt'ta bir cadde çatladı: 34 bina boşaltıldı

İstanbul Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi ve tahliye edilen 9 katlı binanın çevresindeki bazı binalar boşaltıldı.
 27 Nisan 2019 00:25
Yazdır
Esenyurt'ta bir cadde çatladı: 34 bina boşaltıldı

Çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'nde, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

ÇEVREDEKİ 34 BİNADA TAHLİYE

Çalışmaların koordineli şekilde sürdürülebilmesi için olay yeri yakınındaki Şair Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu'nda kriz masası kurulurken, 2 cadde ve bir sokakta bulunan 34 bina da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis ekipleri herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Boşaltılan binalarda oturan vatandaşların olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

Esenyurt'ta bir cadde çatladı: 34 bina boşaltıldı

SOKAK VE CADDELER KAPATILDI

Olayla ilgili ihbar alan ekipler, mahalleye gelerek tespitlerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından sokak ve caddeler trafiğe kapatılarak, binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Sokak ve cadde drone ile havadan görüntülenirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ve incelemeleri sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme nedeniyle Orhan Gazi Caddesi'nin trafiğe kapatıldığını ve bir binanın tahliye edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve bir binada çökme ve çatlaklar meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esenyurt ilçemiz Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir.

Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır. "

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ordu'da 4 sağlık personeli kazada ağır yaralandı
27 Nisan 2019 16:37		 İmamoğlu, 2 müdür ve 5 danışman atadı
27 Nisan 2019 09:43
İmamoğlu'nun AKBİL teklifine AK Parti'den karşı teklif
26 Nisan 2019 01:04		 Polis ve öğretmenler, Marmaray'dan indirimli geçemeyecek
26 Nisan 2019 00:03
Aç kurt şehir merkezine indi
25 Nisan 2019 21:54		 Denizdeki turuncu renk tüm sahili sardı
25 Nisan 2019 19:47
Burdur'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
23 Nisan 2019 21:43		 İçinde 14 kişi vardı! Kabusu yaşadılar
23 Nisan 2019 19:14
Aynı evden 5. kez 2 kamyonet çöp çıkarıldı
23 Nisan 2019 10:06		 Bu pazar döviz kuruna meydan okuyor
23 Nisan 2019 09:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
İki araç çarpıştı... 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
Savcılık soruşturma başlatınca, O kadın özür diledi
Kamu personeli SGK'ya tepkili: 20 yıl önceki evrakları nereden bulacağız
27 Nisan 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
İmamoğlu, 2 müdür ve 5 danışman atadı
Erdoğan: Şeriatın kestiği parmak acımaz
Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti
4 infaz koruma memuru, rüşvetten tutuklandı
'Eskort araç ve zabıta ordusuyla dolaşmayın!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bana göre hava hoş 1
caf caf 1
evdeki huzur zenginlik budur 3
ölüm nedeni istatistikleri 1
ben çingenelere temas etmiyorum 1
havalimanında görevliyi tahrik eden yolcu 8
kadına bayan diyen yazar 4
orta 5
Kadı kızı 2
25.04.2019 zalgiris vs fenerbahçe maçı 2
SON İLANLAR
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 2 İşçi Alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam