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Tuzla'da bir tersanede iskelenin halatı koptu: 5 işçi yaralandı
Tuzla'da bir tersanede çalışma yapıldığı sırada halatı kopan iskele çöktü. Olayda 5 işçi yaralandı
|26 Nisan 2019 20:28
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Tuzla'da bir tersanede akşam saatlerinde işçilerin çalışma yaptıkları sırada iskelenin halatı koptu. Halatın kopmasıyla iskele çöktü. Çöken iskelede bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan işçilerin kurtarılma çabaları da tek tek fotoğraflandı.
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