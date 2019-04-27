Kamu personeli SGK'ya tepkili: 20 yıl önceki evrakları nereden bulacağız

Kimi memurlar 1992 yılında kimisi 2000 yılında kimisi de 2003 yılında askerlik borçlanmasını yaptı.

Ancak, SGK yıllar sonra, borçlanmaya yapan kamu personeline "borçlanma tutarları yatırılmış ise kurumunuz ile iletişime geçerek yatırılmış olan borçlanma tutarlarına dair belgelerin SGK'ya gönderilmesini sağlayanız" şeklinde bir mesaj gönderdi. Tıklayınız.

İşte bu mesaj bir çok memurun tepkisine neden oldu.

Zira kimi kurumlar kapandı, kimisi birleştirildi.

Kimisi de özelleştirildi.

30 yıl sonra şimdi bu evraklar nasıl bulunacak.

Mesaj gönderilen memurlar, SGK'nın kendisinden veya kamu kurumlarının ilgili birim yöneticilerinden kaynaklanan kusurun veya hatanın, muhatabının kendileri olmaması gerektiğini belirtiyorlar.

Bu konuda SGK'nın kamu personelini rahatlatan yeni bir açıklama yapması gerekmektedir. Zira evrakları gönderilmeyen kamu personelinin ilgili hizmetlerinin "hizmet döküm cetvellerinden" çıkarılacağı iddia edilmektedir.