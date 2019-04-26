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104 yıl sonra şehit öğrencilere diploma hazırlandı

Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Sivas Lisesi öğrencilerinin diplomaları 104 yıl sonra Sivas Valiliği tarafından temsili olarak hazırlandı
 26 Nisan 2019 20:43
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104 yıl sonra şehit öğrencilere diploma hazırlandı

Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Sivas Lisesi öğrencilerinin diplomaları 104 yıl sonra Sivas Valiliği tarafından temsili olarak hazırlandı.

Sivas Valiliği tarafından düzenlenen "Okuyan Gençlik Ecdadın İzinde" projesi kapsamında Sivas ve ilçelerinden 250 öğrenciyi Çanakkale gezisine uğurlama programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve çok sayıda vatandaş Kongre Lisesi bahçesinde bir araya geldi. Uğurlama töreninde öğrencilere Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından 104 yıl sonra 1915 yılında Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Sivas Lisesi öğrencileri hatırına hazırlanmış temsili diploma teslim edildi. Diploma Çanakkale Şehitler Müzesi'ne götürülmek üzere öğrenciler tarafından teslim alındı. Sivas ve 16 ilçesinden birer kavanoz toprak, Çanakkale Şehitliği'ndeki topraklar ile birleştirilmek üzere öğrenciler tarafından Çanakkale'ye götürülmek üzere yola çıktı.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "104 yıl önce aynı sıralarda oturan dedelerini ziyarete gidecekler, dedelerinin oradaki fedakarlıklarını görecekler. Sivas ile Çanakkale arasındaki bu güzel iklimin devamını getirecekler. Şimdi bizzat gidip cephe cephe nasıl savaşılmış, nasıl fedakarlık yapılmış, binlerce şehidimiz bu ülke uğruna nasıl şehit olmuş görüp orada hissedecekler. Döndükten sonrada gelip bunu arkadaşlarına anlatacaklar. Sivas o zaman da misyonunu çok iyi yerine getirdi. Sivas Lisesi 1915 yılında şehit veremedi ve tahtaya hocam hakkınızı helal edin biz Çanakkale'deyiz yazdılar ve o yıl mezun verilmedi. Dolayısı ile Sivas Lisesinin mezuniyet defterinde 1915 yılı boştur. O çok önemli ve anlamlıdır. Sivas lisesi bizim gururumuzdur. 1915 yılındaki bu duruma dikkat çekmek açısından bir diploma hazırladılar. Bu diplomayı öğrencilerimize Çanakkale'ye götürülmek üzere teslim ediyoruz." dedi.

Diplomanın öğrencilere teslim edilmesinin ardından Sivas Valisi Ayhan ve öğrencilerin tarihi Sivas Lisesi önünde fotoğraf çektirmesi ile öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
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