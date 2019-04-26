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Liseli öğrenciler güneş enerjisi ile çalışan 'Eleşkit'i tanıttı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, güneş enerjisiyle çalışan "Eleşkit" adlı otomobillerini fuarda tanıttı
 26 Nisan 2019 20:50
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Liseli öğrenciler güneş enerjisi ile çalışan 'Eleşkit'i tanıttı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, güneş enerjisi ile çalışan "Eleşkit" adlı otomobillerini okullarındaki fuarda tanıttı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Bilim Fuarı düzenlendi.

Fuarda, okulun öğrencilerinin tasarladığı üç boyutlu yazıcı, müzik ile çalışan robotlar, çizgi izleyen robot, elektronik şehir, güneş enerjisi ile çalışan otomobil ve yük taşıma aracı ilgi gördü.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Bilişim Öğretmeni Mehmet Tosun, üç boyutlu yazıcıda sağlığa zararlı olmayan mısır nişastası kullandıklarını söyledi.

Tosun, "Bu yazıcı ile hayal gücümüzü kullanarak istediğimiz malzemeyi, objeyi ve her türlü oyuncağı yapabilirsiniz ve bu oyuncakların sağlığa hiçbir zararı yoktur, çünkü ham maddesi mısırdır." diye konuştu.

Okuldaki birçok branşta öğretmen ve öğrencilerin yardımı ile tasarlanan ve güneş enerjisiyle çalışan "Eleşkit" adlı otomobil, fuarın ilgi odağı haline geldi.

Metal, tasarım ve elektrik öğretmenleri tarafından üretilen otomobil ile ilgili bilgi veren Elektrik Bölümü Öğretmeni Nedim Narman ise aracın iki tane motoru olduğunu ifade etti.

Narman, "Bu motorun kapasitesi en az üç yüz kilo yük taşıyabiliyor. Araç işlemci olarak kullandığımız Audinyo sistemi, yani güneş enerjisi ile çalışıp aküleri şarj ediyor. Saate 20 kilometre hıza kadar çıkıp tek bir şarj ile yaklaşık 10 saat yol gidebiliyor. Güneş olduğu sürece şarj bitmiyor. Bizim bu tasarımdaki amacımız öğrencilerimizin ufkunu açmaktır." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerinden Ahmet Kahraman da aracın elektronik bağlantı şemasının kısa tanıtımını yaparak, çalışmaların her aşamasının çok eğlenceli ve güzel geçtiğini söyledi.

Anadolu Ajansı
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