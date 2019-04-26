'Kimseyi işten çıkarmayacağım' diyen başkan, 97 kişiyi işten çıkardı
|26 Nisan 2019 20:50
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31 Mart seçimlerinde %52 oyla seçilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mazbatayı aldığı ilk hafta, 97 taşeron personelini işten çıkarmıştı.
İşten çıkarılan taşeron personel, Demokrasi Meydanı'nda 3 gündür oturma eylemi yapıyor.
Bugün kamuoyuna Tanju Özcan'ın seçimlerden bir kaç gün önce notere onaylattığı evrak ortaya çıktı. Özcan, notere onaylattığı evrağa ilişkin olarak "Kimsenin şüphesi olmasın. Biz emekten yanayız. Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız. İnşallah pazartesiden itibaren birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Daha önce belediye meclis üyeliği yaptım, encümende görev yaptım, imar komisyonunda bulundum. Yani belediyeyi ve belediyeciliği biliyorum. Bu yüzden seçimden hemen sonra kolları sıvayıp çalışmalara başlayacağız" demişti.
Seçimden önce "Hiçbir belediye çalışanımızın ekmeğiyle oynamayacağız" vaadini notere onaylatan CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mazbatayı aldığı ilk hafta 97 kişiyi işten çıkardı pic.twitter.com/juEuOBbtLKMemurlarNet (@memurlarnet) 26 Nisan 2019
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