Albayrak'tan 'Gıda komitesi' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz
|26 Nisan 2019 21:10
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikaları kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedeflediklerini bildirdi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yapısal Dönüşüm Adımlarımız kapsamında anons ettiğimiz, özellikle gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Albayrak'ın aynı mesajla yayınladığı fotoğraflarda toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Bakanlık yöneticilerinin de katıldığı görüldü.
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ali Yalçın'dan CHP'li belediyelere sitem
27 Nisan 2019 16:34
|Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik
27 Nisan 2019 16:22
|Destici: Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı diyenler yanıldı
27 Nisan 2019 16:10
|Cumhurbaşkanı'na çam kahvesi ikram edildi
27 Nisan 2019 15:43
|Makam aracı uygulamasına son verdi
27 Nisan 2019 15:10
|AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den açıklama
27 Nisan 2019 15:01
|Dünyayı 8 milyar insana yetemeyecek şekilde kullanıyoruz
27 Nisan 2019 14:10
|Sandık kurulu listeleri siyasi partilerle paylaşılmıyor
27 Nisan 2019 12:40
|İlkokul öğrencileri için başlatılan 'İYEP' meyvelerini verdi
27 Nisan 2019 11:41
|Erdoğan: Şeriatın kestiği parmak acımaz
27 Nisan 2019 11:35