Tunceli Valiliği, KHK'lılara verilen mazbataları YSK'ya sordu
|26 Nisan 2019 21:18
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Tunceli Valiliği, KHK ile görevlerinden ihraç edilen, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ve TKP'den Tunceli Belediye meclis üyesi seçilen 4 kişi ile 2 köy muhtarına verilen mazbatanın geçerliğini YSK'ya sordu. Valilik tarafından YSK'ya gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:
"Yüksek Seçim Kurulu tarafından KHK'lar ile ihraç edilenlerin kamu görevinde bulunmayacakları belirtilmektedir. Tunceli Belediye Meclis Üyesi seçilen Hıdır Demir, Özcan Ateş, Metin Kılıç ve Candan Badem ile Tunceli merkez Meşeyolu köyü muhtarı seçilen Hakkı Suvan ve Ovacık gözeler köyü muhtarı Turgay Bilge, KHK ile ihraç edildikleri halde ilçe seçim kurulları tarafından mazbataları verildiği anlaşılmıştır. Bahsi geçen konuların değerlendirilerek, söz konusu kişilere verilmiş olan mazbataların geçerli olup olmadığı, verilmiş olan mazbatalar ile ilgili olarak kim ya da hangi kurum tarafından işlem tahsis edileceğinin tarafımıza görüş olarak bildirilmesi hususunu arz ederim."
Diğer yandan Tunceli Valiliği'nin yazısı üzerine YSK, ilgili ilçe seçim kurullarına yazı göndererek, KHK ile kamu görevlerinden ihraç edilen ve 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi ve köy muhtarı seçilen 6 kişiye, 7 gün içerisinde ilgili ilçe seçim kurullarına yazılı ya da bizzat gelerek savunma vermelerini istedi.
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