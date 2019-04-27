27 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
|27 Nisan 2019 00:05
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1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.
(Hartum)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde "Uluslararası Filistin Konferansı" düzenlenecek.
(İstanbul/13.30)
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