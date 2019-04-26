Erdoğan helikopterele Kızılcahamam ilçesine geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi
|26 Nisan 2019 22:54
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