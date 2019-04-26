Mansur Yavaş da, tabelaya T.C. ibaresini ekletti
Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra belediye tabelasın "T.C." ibaresini ekletti
|26 Nisan 2019 23:29
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Bolu, Bilecik, Kırşehir, Ardahan gibi CHP'li, Kütahya gibi MHP'li belediyelerinden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bugün, T.C. ibaresini belediye tabelasına ekletti.
CHP, Ak Parti'nin kasıtlı olarak T.C. ibaresini belediye tabelalarından söktüğünü iddia ederek, başkanlığı kazandığı il ve ilçelerde tabelalara T.C. ibaresini ekliyor.
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