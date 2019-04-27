1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Savcılık soruşturma başlatınca, O kadın özür diledi

İstanbul Havalimanı'nda Atlasglobal Havayolları şirketinin İstanbul-Bodrum tarifeli seferinin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada, görevliye ağır hakaretlerde bulunan yolcu kara listeye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya üzerinden özür dileyen F. E., "Yaptığım hareket kabul edilemez ve affedilemez niteliktedir. Bu bana büyük bir ders oldu" dedi.
 27 Nisan 2019 00:05
Yazdır
Savcılık soruşturma başlatınca, O kadın özür diledi

İstanbul Havalimanı'ndan dün saat 17.10'da Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın rötar yapması üzerine bazı yolcularla bilet işlemini yapan görevliler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında kadın yolculardan F.E, Çelebi Yer Hizmetleri personeli T.S'ye hakaret etti.

Tartışmada, yolcunun hakaretlerini sürdürmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadın çalışan T.S, kendisine hakaret eden yolcudan şikayetçi olmadı.

Tarifeli uçak ise yolcularıyla saat 17.30'da Bodrum'a hareket etti. Tartışma anının bir yolcu tarafından görüntülenerek sosyal medyadan paylaşılması ise tepkilere yol açtı. Hakarete maruz kalan T.S'ye, sosyal medyadan birçok kişi destek verdi.

T.S'nin çalıştığı Çelebi Hava Servisi AŞ ile Atlasglobal Hava Yolları, olayın ardından harekete geçti.

Çelebi'den yapılan açıklamada, "25.04.2019 tarihinde KK-42 İstanbul (IST)- Bodrum(BJV) sefer sayılı uçağın kalkışından önce, Çelebi Hava Servisi AŞ'de görevli bir çalışanımız, bir yolcu tarafından ağır hakaretlere uğramıştır. Saygı çerçevesi dışına çıkan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Şirketimiz tarafından söz konusu yolcuya karşı ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

T.S'nin pazartesi günü F.E hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

BİLETİ İPTAL EDİLDİ

Atlasglobal Havayolları da Bodrum'dan dönüş için bilet satın alan F.E'nin uçuş biletinin iptal edildiğini kendisine bildirerek, ücreti iadesi yaptı.

Söz konusu yolcuya Atlasglobal'in diğer uçuşları için bilet satılmayacağı aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a gidecek tarifeli seferin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada kadın yolcunun özel yer hizmetleri şirketi çalışanına hakaret etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Bodrum'a gitmesi planlanan Atlasglobal Hava Yolları'na ait tarifeli uçağın rötar yapması üzerine çıkan tartışma sırasında kadın yolculardan F.E'nin, Çelebi Yer Hizmetleri personeli T.S'ye hakaret etmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Savcılık, konuyla ilgili soruşturma yürütürken yer hizmetleri görevlisi T.S'nin de pazartesi günü F.E hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

F. E. Twitter hesabından özür diledi. Açıklamada, "Yaptığım hareket kabul edilemez ve affedilemez niteliktedir. Bu bana büyük bir ders oldu. Bundan sonra hayatımda daha iyi bir insan olacağıma söz veriyorum. Tuğçe kardeşimden bin kez özür dilerim. Hukuki süreçte cezam ne is kabulümdür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
28 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
600 yıllık türbede şaşkına çeviren görüntü!
27 Nisan 2019 17:01		 Kayıp Sinem, bulundu
27 Nisan 2019 16:51
Kendisi yaptı! Maliyeti 2 bin lira...
27 Nisan 2019 16:44		 Devlet desteği ile kuruldu, 30 kişiyi istihdam ediyor
27 Nisan 2019 16:31
Benzin aldıktan 5 dakika sonra otomobili yandı
27 Nisan 2019 16:28		 Nisan ayında karla mücadele çalışması
27 Nisan 2019 16:16
Antalya'da nisanda deniz keyfi
27 Nisan 2019 16:07		 'Kaybolursam bu dövmeden bulursunuz'
27 Nisan 2019 16:04
'Beyaz altın'a adanmış bir ömür
27 Nisan 2019 15:52		 Türkiye'nin ilk Ahıskalı kadın muhtarı oldu
27 Nisan 2019 15:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
İki araç çarpıştı... 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
Savcılık soruşturma başlatınca, O kadın özür diledi
Kamu personeli SGK'ya tepkili: 20 yıl önceki evrakları nereden bulacağız
27 Nisan 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
İmamoğlu, 2 müdür ve 5 danışman atadı
Erdoğan: Şeriatın kestiği parmak acımaz
Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti
4 infaz koruma memuru, rüşvetten tutuklandı
'Eskort araç ve zabıta ordusuyla dolaşmayın!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yoruldum 1
avengers 4
muhatap olmuyorum 1
eve gitmek 3
şu an çalan şarkı 1
Sosyal medyada ki samimiyet yoksunluğu 6
25.04.2019 zalgiris vs fenerbahçe maçı 2
görünmek 2
havalimanında görevliyi tahrik eden yolcu 8
tesel-ya 1
SON İLANLAR
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 2 İşçi Alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam