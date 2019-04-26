Kuşadası'nda TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi
|26 Nisan 2019 23:51
|Yazdır
Kuşadası Hasan-Fatma Önal Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Okul bahçesinde düzenlenen fuarın açılışına Kuşadası Kaymakamı Sadettin yücel, Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Hasan-Fatma Önal Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Çalım, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kuşadası TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılış kurdelasını kesen Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, özellikle son 10 yılda TUBİTAK üzerinden önemli bilimsel gelişmeler yaşandığına dikkati çekerek, " Öğrencilerin gelişmesi için son 10 yılda TUBİTAK ciddi katkılar sağlıyor ve imkanlar yaratıyor. Sevgili öğrencilerimiz bunlar en iyi şekilde yararlanmalı. Bunun faydası ileride görülecek. Özellikle teorik olarak edinilen bilgilerin pratiğe dökülmesi gelişmek için çok Okul bahçesinde açılan fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 20 proje sergilenirken, farklı ve ilginç projeler davetlilerin büyük ilgisini çekti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ali Yalçın'dan CHP'li belediyelere sitem
27 Nisan 2019 16:34
|Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik
27 Nisan 2019 16:22
|Destici: Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı diyenler yanıldı
27 Nisan 2019 16:10
|Cumhurbaşkanı'na çam kahvesi ikram edildi
27 Nisan 2019 15:43
|Makam aracı uygulamasına son verdi
27 Nisan 2019 15:10
|AK Parti YSK Temsilcisi Özel'den açıklama
27 Nisan 2019 15:01
|Dünyayı 8 milyar insana yetemeyecek şekilde kullanıyoruz
27 Nisan 2019 14:10
|Sandık kurulu listeleri siyasi partilerle paylaşılmıyor
27 Nisan 2019 12:40
|İlkokul öğrencileri için başlatılan 'İYEP' meyvelerini verdi
27 Nisan 2019 11:41
|Erdoğan: Şeriatın kestiği parmak acımaz
27 Nisan 2019 11:35