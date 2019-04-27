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Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şubat 2019'da 387 memur almak için ilana çıktı. Sözlü sınavlar Mart ayına denk gelince yapılamadı, 31 Mart'tan sonra da belediye başkanlığı HDP'ye geçince ilan iptal edildi.
 27 Nisan 2019 11:11
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Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 20 Şubat 2019'da 387 memur almak için ilana çıktı.

Belediye, başvuruları da 20 Şubat ila 6 Mart 2019 tarihleri arasında aldı.

SÖZLÜ SINAVA KALANLAR AÇIKLANMADI

İlanda, sözlü sınava kalanların, 7 ile 10 Mart tarihleri arasında açıklanacağı belirtiliyordu. Ancak, 31 Mart seçim sürecinden dolayı sözlü sınav süreci başlatılamadfı.

BELEDİYE, HDP'YE GEÇİNCE İLAN İPTAL EDİLDİ

31 Mart seçimlerinde belediye yönetimi el değiştirince, HDP'li Başkan Adnan Selçuk Mızraklı, ilanı iptal etti

KPSS PUAN SIRASINA GÖRE EN YÜKSEK PUANLI ADAYLAR BEKLİYORDU

İlan süreci sadece sözlü sınav sürecinden oluşuyordu ve sözlü sınav süreci henüz başlamamıştı. Sadece ilan edilen kadrolarda, en yüksek KPSS puanlı beş katı aday belirlenmişti.

Yani, ilan süreci bağlamında, torpilli adaylar alınıyordu demek mümkün değildir. Zira torpil süreci sözlü sınavda başlayacaktı ve sözlü sınav da başlamamıştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, bu alımı iptal ederek, bir kez daha PKK ile ilişkili kişileri almaya çalışması halinde, belediyeye kayyum atamasının gerektiği yönündeki tartışmalar yeniden gündeme gelecektir.
Memurlar.Net - Özel

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