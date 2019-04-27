27 Nisan 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
|27 Nisan 2019 02:45
|Yazdır
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/94
Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, 254? sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı
maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü
ve 7 nci maddeleri gereğince, Prof, Dr, Haşan MANDAL ve Fahri KASIRGA seçilmiştir.
YÖK ÜYELİĞİNE ATAMA
Karar: 2019/95
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 7 nci maddeleri gereğince, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Muammer YAYLALI atanmıştır.
TİCARET MÜFETTİŞLİKLERİNE ATAMA
Karar: 2019/93
Ticaret Bakanlığında açık bulunan;
- Ticaret Başmüfettişliklerine Emrah UZUN, Mehmet Akif MEMİŞ, Halil İbrahim POLAT, Ahmet ALKAN, Sinan DAĞLI, Ayhan ÖZTÜRK, Oğuzhan ŞATIROĞLU, Oğuzhan AĞIRALİOĞLU ve Mahmut Eren ÜNAL,
- Ticaret Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İsmail ÜSTEN, Şahin KARATAŞ, Sevinç Gökhan KOŞAR, Yusuf KOÇAK, Abdurrahman ÖZCAN, Esen ÖZDEN, Ferdi SEPETÇİ, İlyas BALCI, Emir Mete BAYRAMOĞLU, Ali YILMAZ, Ömer ERGİN ve Engin KARIP,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA
Karar: 2019/92
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yahya BABA atanmıştır.
26 Nisan 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANICumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı
27 Nisan 2019 02:40
|Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü görevinden alındı
13 Nisan 2019 04:31
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ile yeni müftü atadı
12 Nisan 2019 01:44
|TRT Yönetim Kuruluna atama kararı yayımlandı
08 Mart 2019 02:04
|Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Vedat Bilgin atandı
22 Şubat 2019 04:52
|22 Şubat 2019 tarihli büyükelçi ataması yayımlandı
22 Şubat 2019 04:50
|64 Vergi Müfettişinin atama kararnamesi yayımlandı
22 Şubat 2019 04:42
|22 Şubat 2019 tarihli general ataması yayımlandı
22 Şubat 2019 04:37
|19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
19 Şubat 2019 01:14
|Kültür ve Turizm Bakanlığında 9 yönetici görevden alındı
08 Şubat 2019 08:51