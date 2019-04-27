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27 Nisan 2019 tarihli atama kararı yayımlandı

27 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede, Ticaret Bakanlığı ve YÖK'e ait atama kararları yayımlandı.
 27 Nisan 2019 02:45
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27 Nisan 2019 tarihli atama kararı yayımlandı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/94

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine, 254? sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince, Prof, Dr, Haşan MANDAL ve Fahri KASIRGA seçilmiştir.

YÖK ÜYELİĞİNE ATAMA

Karar: 2019/95

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 7 nci maddeleri gereğince, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Muammer YAYLALI atanmıştır.

TİCARET MÜFETTİŞLİKLERİNE ATAMA

Karar: 2019/93

Ticaret Bakanlığında açık bulunan;

- Ticaret Başmüfettişliklerine Emrah UZUN, Mehmet Akif MEMİŞ, Halil İbrahim POLAT, Ahmet ALKAN, Sinan DAĞLI, Ayhan ÖZTÜRK, Oğuzhan ŞATIROĞLU, Oğuzhan AĞIRALİOĞLU ve Mahmut Eren ÜNAL,

- Ticaret Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İsmail ÜSTEN, Şahin KARATAŞ, Sevinç Gökhan KOŞAR, Yusuf KOÇAK, Abdurrahman ÖZCAN, Esen ÖZDEN, Ferdi SEPETÇİ, İlyas BALCI, Emir Mete BAYRAMOĞLU, Ali YILMAZ, Ömer ERGİN ve Engin KARIP,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA

Karar: 2019/92

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yahya BABA atanmıştır.

26 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı
Memurlar.Net
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