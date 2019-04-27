Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 'LPG' Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ayrıca, dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama ve/veya dolum tesisine sahip olması zorunludur. Dağıtıcı lisansı başvuru sahibinin varsa LPG depolama lisansı kapsamındaki depolama tesisi de dikkate alınır. Tüplü LPG faaliyeti yapacak dağıtıcıların en az bir adet dolum tesisine ve LPG tüplerine sahip olması zorunludur."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) Teknik düzenlemelere uygun depolama ve/veya dolum tesisine sahip olmak,"

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Karayolu ile LPG taşıma faaliyetini 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yürüten ve durumuna uygun yetki belgesine sahip olan kişilerin taşıma faaliyetleri lisansa tabi değildir."

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.