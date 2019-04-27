Sakarya polisinden sahte deterjan operasyonu
|27 Nisan 2019 02:56
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda çok sayıda tanınmış markalardan sahte toz deterjan ele geçirdi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde bulunan B.H.D. (40) isimli şahsa ait depo ve iş yeri olarak kullanılan iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda tanınmış markaların sahtesi olduğu tespit edilen 409 adet paketlenmiş toz deterjan, bin 600 adet 10'ar kilogramlık boş deterjan paketi, 3 kilogram 860 gram deterjan yapımında kullanılan toz ham madde, 111 litre sahte sıvı deterjan ve paketlemede kullanılan 1 adet paket yapıştırma makinası ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliye 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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