Akdeniz'de üst üste 2 deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son bilgilere göre Akdeniz'de üst üste 2 deprem meydana geldi.
|27 Nisan 2019 03:01
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