Esenyurt'ta çocuklar krizi eğlenceye dönüştürdü
|27 Nisan 2019 05:03
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Esenyurt Orhangazi Caddesinde bir binada çatlakların oluşmasının ardından yaklaşık 25 bina tahliye edilirken, kriz merkezinin olduğu okulda bekletilen çocuklar ise krizi eğlenceye çevirerek, gece saatlerinde top oynadı.
İstanbul Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi Orhangazi Caddesinde ve bir binada çatlakların oluşmasının ardından valilik tarafından tedbir amaçlı yaklaşık 25 bina tahliye edildi. Tahliye edilen bazı vatandaşlar ilçede yer alan akrabalarının yanına geçici olarak giderken, bazı vatandaşlar ise tahliye işlemlerinin ardından kriz masasının oluşturulduğu iki okula getirildi. Necla Görer İlkokulu'ndaki kriz merkezinde aileleriyle bekleyen çocuklar, canları sıkılınca okulun bahçesine çıktı.
Krizi eğlenceye çeviren çocuklar, gece saatlerinde olanlara rağmen futbol oynamaya devam etti.
Arkadaşıyla futbol oynayan Muhammet isimli çocuk, "Orada evin orda çatlaklar oluştu. Sonra sınırı geçmemize izin vermediler. Sonra dediler ki, 'alacağınız eşyayı alın, çıkın oradan' dediler. Sonra eşyalarımız aldık ve bizim buraya gelmemiz söylendi, biz de buruya geldik. Burada da çorba, çay gibi şeyler ikram ettiler, biz de karnımızı doyurduktan sonra canımızı sıkıldı biraz. Sonra futbol oynamaya başladık, öyle eğleniyoruz. Yarın tatil ama kursa gidecektik, yarın kurs var mı? Onu da bilmiyoruz" dedi.
Aileleriyle bekletilen vatandaşlar daha sonra ticari taksilerle, ayarlanan pansiyonlara yerleştirildi.
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