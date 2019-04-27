Hurma fiyatları düştü
|27 Nisan 2019 06:20
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Ramazan ayının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan hurma, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Kuruyemişçiler tezgahlarını çeşit çeşit hurmalarla süslerken, zam beklenen hurma fiyatlarında düşüş olduğu gözlendi. Satıcılar, vatandaşların bu darboğazda hurma yiyebilmesi için fiyatlara zam yapmadıklarını ve geçen seneden daha düşük fiyatlara satış yaptıklarını söylediler.
Hurma satışlarında hareketliliğin başladığını ifade eden Semih Can Doğanay, "Bu sene de hurma satışları Ramazan'a kısa bir süre kala başladı. Her bütçeye göre hurma satışı yapıyoruz. İran, Medine, Bağdat, Irak hurması var. İnsanlar en çok Medine hurmasına ilgi gösteriyor. Onun da fiyatı geçen seneye göre bayağı düştü. Enflasyonla mücadele kapsamında kendi kar marjlarımızdan kısarak hurma fiyatlarını geçen senenin fiyatlarının altına çektik. Geçen sene 55 liraya sattığımız hurmayı şimdi 49 liraya satıyoruz. İnsanlar Ramazan'da hurma yesin diye fiyatları aşağı çektik. Fiyatı en yüksek hurma kilosu 150 lira olan acve hurması. Sonrasında Kudüs hurmasının kilosu 85 liradan satılıyor. Medine hurması 49 liradan satılıyor. İran hurması ve Irak hurmasının kilosu da 15 liradan satılıyor. Vatandaşlar da fiyatlardan çok memnun. Ramazan'da da zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi.
Samsun'da hurma fiyatları 15 lira ile 150 lira arasında değişiyor.
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