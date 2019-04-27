1 Mayıs dopingi: Bilet fiyatı 20 bin TL'ye çıktı
|27 Nisan 2019 06:50
|Yazdır
1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaştığı için Türkiye'den Küba'ya gidişlerde artışlar yaşanıyor. 1 Mayıs'ı Havana'da kutlamak isteyen Türkler'in ilgisi nedeniyle her yıl tur şirketlerinin her yıl düzenlediği Küba turlarına bu yıl da ilgi büyük oldu.
BİNE YAKIN TÜRK VATANDAŞI GİDİYOR
1 Mayıs'ı kapsayan 10-13 günlük turlar 2 bin 700 ila 4 bin dolar arasında değişirken, bazı turlarda yoğun talep nedeniyle yer kalmadı. Havana'ya 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Devrim Meydanı'nda yer almak için 1,000 dolayında Türk vatandaşının gideceği tahmin ediliyor. Küba'ya olan ilgi THY'nin Havana seferlerinde yoğun talep patlamasına yol açtı.
20 BİN TL'YE ÇIKTI
Yoğun taleplerden dolayı 13 saat 10 dakika süren Havana uçuşlarında bilet fiyatları tek yönde business sınıfında 20 bin liraya kadar yükseldi.
GEÇEN YIL 50 BİNE ULAŞTI
Türk Hava Yolları'nın 2016 yılı Aralık ayından itibaren 305 yolcu kapasiteli Airbus 330 tipi uçaklarla haftada üç sefer düzenlediği İstanbul-Havana-Caracas (Venezuela) uçuşlarında doluluk oranları yüzde 80'leri geçiyor. THY ile 2017 yılında sadece Havana çıkışlı 37 bin kişi uçuş yaptı. Geçen yıl ise THY'nin Havana'ya yolcu rakamının 50 bine ulaştığı tahmin ediliyor. 13 saat 10 dakika süren İstanbul-Havana uçuşu sonrası aynı uçak Venezuela'nın başkenti Caracas'a devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|600 yıllık türbede şaşkına çeviren görüntü!
27 Nisan 2019 17:01
|Kayıp Sinem, bulundu
27 Nisan 2019 16:51
|Kendisi yaptı! Maliyeti 2 bin lira...
27 Nisan 2019 16:44
|Devlet desteği ile kuruldu, 30 kişiyi istihdam ediyor
27 Nisan 2019 16:31
|Benzin aldıktan 5 dakika sonra otomobili yandı
27 Nisan 2019 16:28
|Nisan ayında karla mücadele çalışması
27 Nisan 2019 16:16
|Antalya'da nisanda deniz keyfi
27 Nisan 2019 16:07
|'Kaybolursam bu dövmeden bulursunuz'
27 Nisan 2019 16:04
|'Beyaz altın'a adanmış bir ömür
27 Nisan 2019 15:52
|Türkiye'nin ilk Ahıskalı kadın muhtarı oldu
27 Nisan 2019 15:49