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1 Mayıs dopingi: Bilet fiyatı 20 bin TL'ye çıktı

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Küba da kutlamak isteyenler, Küba turlarına ve uçuşlarına büyük ilgi gösterdi. Bazı turlarda talepler nedeniyle kontenajanlar tükendi. Türk Hava Yolları'nın da doğrudan uçtuğu Havana seferlerinde de talep patlaması yaşanınca, birçok seferde yer kalmadı
 27 Nisan 2019 06:50
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1 Mayıs dopingi: Bilet fiyatı 20 bin TL'ye çıktı

1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaştığı için Türkiye'den Küba'ya gidişlerde artışlar yaşanıyor. 1 Mayıs'ı Havana'da kutlamak isteyen Türkler'in ilgisi nedeniyle her yıl tur şirketlerinin her yıl düzenlediği Küba turlarına bu yıl da ilgi büyük oldu.

BİNE YAKIN TÜRK VATANDAŞI GİDİYOR

1 Mayıs'ı kapsayan 10-13 günlük turlar 2 bin 700 ila 4 bin dolar arasında değişirken, bazı turlarda yoğun talep nedeniyle yer kalmadı. Havana'ya 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Devrim Meydanı'nda yer almak için 1,000 dolayında Türk vatandaşının gideceği tahmin ediliyor. Küba'ya olan ilgi THY'nin Havana seferlerinde yoğun talep patlamasına yol açtı.

20 BİN TL'YE ÇIKTI

Yoğun taleplerden dolayı 13 saat 10 dakika süren Havana uçuşlarında bilet fiyatları tek yönde business sınıfında 20 bin liraya kadar yükseldi.

GEÇEN YIL 50 BİNE ULAŞTI

Türk Hava Yolları'nın 2016 yılı Aralık ayından itibaren 305 yolcu kapasiteli Airbus 330 tipi uçaklarla haftada üç sefer düzenlediği İstanbul-Havana-Caracas (Venezuela) uçuşlarında doluluk oranları yüzde 80'leri geçiyor. THY ile 2017 yılında sadece Havana çıkışlı 37 bin kişi uçuş yaptı. Geçen yıl ise THY'nin Havana'ya yolcu rakamının 50 bine ulaştığı tahmin ediliyor. 13 saat 10 dakika süren İstanbul-Havana uçuşu sonrası aynı uçak Venezuela'nın başkenti Caracas'a devam ediyor.
DHA
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