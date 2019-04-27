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'Eskort araç ve zabıta ordusuyla dolaşmayın!'

AK Parti, 31 Mart analizi için Kızılcahamam'da kampa girdi. Üç günlük kampta, iş başı yapan belediye başkanlarına uyarı ve tavsiyelerde bulunulacak. Başkanlardan tasarruf yapmaları, gereksiz yere makam aracı değiştirmemeleri ve vatandaşı rahatsız edecek şekilde çakarlı araç kullanmamaları istenecek. Özellikle ilçe belediye başkanlarına, "eskort araç ve zabıta ordusuyla dolaşmayın" denilecek
 27 Nisan 2019 07:20
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'Eskort araç ve zabıta ordusuyla dolaşmayın!'

AK Parti üç gün sürecek 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da kampa girdi. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, seçim değerlendirmesinin yanı sıra il, ilçe ve belde belediye başkanlarına önemli tavsiye ve uyarılarda bulunulacak.

2014 ve 2019 yerel seçimlerinin karşılaştırılmalı olarak değerlendirileceği kampta yeni dönemin yol haritası da görüşülecek. Yeni yol haritasında yer alan manifestonun hayata geçirilmesi için yapılması gerekenler kurmayların sunumlarıyla belediye başkanlarına anlatılacak.

VATANDAŞLA İLİŞKİLER

Toplantıda seçim değerlendirmesi dışında belediye başkanlarının bölgelerinde dikkat etmesi gereken hususlara ve partinin ilkelerine bir kez daha vurgu yapılacak. Halkla ilişkilerin ne kadar önemli olduğu, tevazuyu elden bırakmamaları, vatandaşın istek ve taleplerini göz ardı etmemeleri istenecek.

ESCORTSUZ, ZABITASIZ

Yeni dönemde tasarrufun büyük önem taşıdığı ve her alanda tasarruf yapılması gerektiğine vurgu yapılacak. Yüksek modelli araba kullanılmaması, makam araçlarını gereksiz yere değiştirmemeleri ve vatandaşı rahatsız edecek şekilde çakarlı araç kullanımına son verilmesi istenecek. Özellikle ilçe belediye başkanları eskort araçlarla ya da zabıta ordusuyla dolaşmaması konusunda ikaz edilecek.

ANLIK TAKİP SİSTEMİ

Diğer yandan AK Parti Genel Merkezi'nde başkanların takibi için özel bir sistem tesis edildi. Yerel Yönetimler Başkanlığı bünyesinde dijital ortamda kurulan takip sistemi üzerinden AK Partili belediye başkanları yaptıkları faaliyetleri ve vaatleri girecek. Genel merkezin anlık olarak takip edeceği sistemle belediye başkanlarının karnesi çıkarılacak. Bu sistemin detayları kampta başkanlarla da paylaşılacak.


KURMAYLARDAN SUNUM

Kampın ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yerel Yönetimler" ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan "Çevre, Şehir ve Kültür" konulu sunumlar yapacak. İlk gün ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da birer sunum gerçekleştirilecek. Toplantının son gününde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi konusunda sunum yapacak.


AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için katılımcıların dün kampın yapılacağı otele girişleri başladı.
Kampa AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları ile kabine üyeleri katılıyor. Toplantı dolayısıyla otel çevresinde güvenlik kontrol noktaları oluşturulurken, güvenlik tedbirleri kapsamında otele giren araçlar ve katılımcılar kayıt altına alınıyor. Toplantıyı takip edecek gazeteciler için otel önünde basın merkezi oluşturuldu.

Bu arada toplantı için şehir merkezi ve ana yollar AK Parti bayraklarıyla süslendi, "Kızılcahamam gençliği seninle", "Sayın Cumhurbaşkanımız Şehitler ve Kahramanlar Diyarına Hoş Geldiniz" yazılı pankartlar asıldı.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
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