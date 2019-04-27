Üç bin hakim ve savcının görev yeri değişecek

Kararnameyle çok sayıda il ve ilçe adliyesinde görevli hakim ve savcının yanı sıra birçok ilin başsavcısının da değişmesi bekleniyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Yargıtay'a seçilen isimlerin yerine de görevlendirmeler yapılacak. Bu kapsamda atama yapılacak yerler arasında kritik FETÖ soruşturmalarının yürütüldüğü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da yer alıyor.

Yargıtay üyesi olan Ömer Faruk Aydıner'in yerine yeni bir Başsavcı gelecek. FETÖ'nün en büyük finans kuruluşlarından Koza İpek Holdinge ilişkin soruşturmayı yürüten ve son olarak Ankara'da cezaevlerinden sorumlu olan eski Başsavcıvekili Musa Yücel'in yerine de yeni bir savcı görevlendirilecek. Kararname ile FETÖ soruşturmalarının devam ettiği bazı Terör Suçları Soruşturma Bürolarına savcı, bazı mahkemelere de hakim takviyesi yapılacağı aktarılırken, kritik mahkemelere de ağır ceza mahkemesi başkanı ve üye hakim atanacak. Bunlar arasında 28 Şubat davasının görüldüğü Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi de bulunuyor.

Bu yıl içerisinde Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'a Bölge Adliye Mahkemelerinin (BAM) kurulması planlanıyor. HSK, yeni mahkemelere tayin taleplerini topluyor. Daha sonra söz konusu Bölge Adliye Mahkemeleri'ne talepler doğrultusunda başkan ve üye ataması yapılacak. 1 Haziran'da açıklanması beklenen ve geçtiğimiz yıllara göre erken açıklanacak olan kararnamenin son yılların en kapsamlı kararnamesi olacağı belirtiliyor.

Ebru Karatosun