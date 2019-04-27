Taksiciler Gencebay'dan özür diledi

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, önceki akşam Gayrettepe, Yıldız Posta Caddesi'nde tartıştığı taksici D.E., tarafından karnından bıçaklandı. Taksi şoförünün Gökhan Gencebay'ın sevgilisi Seda Han'a küfür etmesi sonucu çıkan kavgada yaralanan Gencebay'a 3 dikiş atıldı ve bıçak darbesinin kalbinin 3 parmak altında olduğu öğrenildi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yaşanan olayın üzerine dün hastaneye gitti. Gencebay'ı ziyaret edip, Sevim Emre'den tüm taksiciler adına özür dileyen Başkan Aksu, "Denetimler sıkı yapılsa o taksicilik yapamaz. Biz tüm taksiciler adına sizden özür diliyoruz. Çok üzgünüz. İçimizde kayıt dışı çalışan 300-400 taksici arkadaşımız var. Emniyetimizle yaptığımız çalışma sonrası bu kişiler de tespit edilip meslekten men edilecek. Taksici camiası olarak çok üzgünüz" dedi.

TAKSİCİ TUTUKLANDI

Gencebay dün öğle saatlerinde taburcu edilirken gözaltına alınan taksici D.E. ise 'silahla tehdit' ve 'yaralama' suçlarından tutuklandı. Hastane çıkışı açıklama yapan Gökhan Gencebay, "Bıçak göğsümün altına isabet etmiş. Ceket biraz da korumuş belki sadece tişört olsaydı durum daha farklı olabilirdi. Taksiciler Birliği 'bize ait bir araç değil' diyor ama nerden bilebilirim. Trafikte her zaman bu olayın içine girmesek de başkasında görüyoruz" şeklinde konuştu. Sevim Emre de, "Çok çirkin bir olay yaşandı. Allah yavrumu bizlere bağışladı. Duyduğumda delirdim. Allah kimseye yaşatmasın. İnsan olmak önemli doğmak değil" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN GÖKDUMAN