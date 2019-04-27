FETÖ'cülerin Mart'ta 'iç karışıklık' planı ortaya çıktı
|27 Nisan 2019 08:35
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Akıncı Davası sanıklarından eski Tuğgeneral Aydın Gündüz'ün ilaç kutusuna sakladığı notlarla ilgili "örgüt propagandası" suçlamasından fezleke hazırlandı. Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Aydın Gündüz'ün koğuşunda Şubat 2018'de yapılan aramada A4 sayfasının dörde bölünmesiyle hazırlanan 4 parça şifreli not bulundu.
Notlarda, "Mart ayı depdebeli geçecek" ile "Zeytin Dalı, Afrin, Menbiç" ile ilgili şifreli ifadelerin olduğu belirlendi. Terörle Mücadele Dairesince hazırlanan raporda notlarda geçen "kahtaniye" ifadesine ilişkin 81 il emniyet müdürlüğünden gelen yazılara yer verildi. Raporda, "1. 3. 5. 7. kişi yer altında işi bitirdi, Kahtaniye olayını. İçeride çok büyük karışıklık olacak, çok zaiyat verilecek ve karışıklık sona erince dayımız gelecek " şeklindeki gizli nota da dikkat çekildi.
Yüksel Temel
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