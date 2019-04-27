1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ hala anayasal düzen için en büyük tehdit

İstanbul'da 108'i subay, 102'si astsubay olan 210 muvazzaf asker için gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 146 askerin gözaltına alındığı operasyonu başlatan savcı, kripto örgüt üyelerinin varlığı konusunda önemli tespitlerde bulundu
 27 Nisan 2019 08:50
Yazdır
FETÖ hala anayasal düzen için en büyük tehdit

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında tamamı muvazzaf 210 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın gözaltı kararında, FETÖ'nün TSK'ya sızmış ve halen deşifre olmayan mensuplarının sayıca 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu vurgulandı. Bu terör örgütünün, devletin anayasal düzenini tehdit yönünden halen en büyük tehlike olduğu kaydedildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 146 asker gözaltına alındı

5 ALBAY, 7 YARBAY, 14 BİNBAŞI DA VAR

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyet ve jandarma birimlerine operasyon talimatı verildi. Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması için gece saat 01.00 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri eş zamanlı operasyonlarda başlattı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 210 askerden 108'inin subay, 102'sinin astsubay olduğu belirtildi. Subaylardan da 5'i albay, 7'si yarbay, 14'ü binbaşı, 33'ü yüzbaşı, 47'si üsteğmen, 2'si teğmen. Tamamı muvazzaf asker olan şüphelilerden 112'sinin Kara, 29'unun Hava, 50'sinin Deniz Kuvvetleri, 14'ünün Jandarma Genel Komutanlığı, 5'inin Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararına ilişkin yazıda, FETÖ'nün TSK içine sızdırdığı elemanlarının 15 Temmuz 2016'da hükümete karşı darbe girişiminde bulunduğu, ancak halen deşifre olmayan örgüt mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlardan fazla olduğu vurgulandı. FETÖ'nün TSK'ya sızdırdığı askerlerin bire bir 2'li, 3'lü gruplar halinde sivil örgüt imamlarına bağlı olarak birbirini tanımayan hücreler şeklinde örgütlediği, deşifre olmamak için de kamuya açık ankesör ve büfelerdeki telefon hatlarını kullandıkları belirtildi.

Bu terör örgütünün, devletin anayasal düzenini tehdit yönünden halen en büyük tehlike oluşturan terör örgütü olduğu ve örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 29 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar yürütülen ankesör soruşturması kapsamında bin 963 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, bunlardan bin 45'inin tutuklandığı, 261'inin firari durumda olduğu, 459'unun ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle itirafçı olup terör örgütünün deşifresinde faydalı bilgiler verdiği kaydedildi.

İTİRAFLARLA 50FETÖ'CÜ ASKERDEŞİFRE OLDU

FETÖ'nünTSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin itiraflarıyla 33'ü astsubay, 11'i subay, 6'sı da uzman çavuş olan 50 asker daha deşifre oldu. Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Komutanlıklarında görev yapan, 30'u muvazzaf, 20'si ise daha önce görevlerinden ihraç edilen askerlerin yakalanması için 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı. Muvazzaf askerler arasındaki Cengiz A. ile Gökhan E'nin astsubay adayı oldukları, Cengiz A.'nın örgüt içerisinde daha önce şehir dışı talebe mesulü olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 35 kişi Konya'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Halit TURAN/SABAH

POLİS KOLEJİ OPERASYONU: 41 GÖZALTI

2009'dakiPolis Koleji sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine sızdırıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis 12 şüpheliyi dün sabah saatlerinde gözaltına aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruları örgüt üyelerine verdiklerinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, soruları alarak Polis Kolejine yerleşen kişiler tek tek belirlendi. Ankara merkezli 13 ilde başlatılan gözaltı kararı kapsamında dün sabah ilk saatlerde polis 12 şüpheliyi yakaladı. ANKARA

ANKARA'DA 10 KRİPTO ASTSUBAY TUTUKLANDI

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan bir kısmı muvazzaf 20 astsubaydan 10'u tutuklandı. Bursa'da da örgütün hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı. Isparta merkezli operasyonda ise 11 astsubay, 3 uzman çavuş, 1 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

FATİH ULAŞ

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 5 kişi yakalandı
27 Nisan 2019 12:58		 Darbecilerin 'Erdoğan Almanya'ya kaçtı' yalanı telsiz kayıtlarında
27 Nisan 2019 12:33
Adnan Oktar örgütü üyesi boşanma davasına gelince yakalandı
27 Nisan 2019 12:20		 Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi
27 Nisan 2019 11:10
FETÖ'cü Albay 'Balyoz soruşturmasıyla' gizlenmiş
27 Nisan 2019 10:20		 Kanlı suikastın talimatı avukatlardan
27 Nisan 2019 09:05
FETÖ'nün 'Work and Travel' oyununa neşter
27 Nisan 2019 09:00		 Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin kullandığı 36 sığınak ve barınak imha edildi
26 Nisan 2019 21:27
Bursa'daki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama
26 Nisan 2019 19:49		 Zonguldak'ta FETÖ sanıklarına hapis cezası
26 Nisan 2019 19:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:04 - Tartıştığı eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü17:01 - 600 yıllık türbede şaşkına çeviren görüntü!16:57 - 'Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı'16:54 - 75 bin lira kayıp! Müftülükte zimmet tutuklaması!16:51 - Kayıp Sinem, bulundu16:47 - Havalimanında hakarete uğramıştı! Şikayetçi oldu16:44 - Kendisi yaptı! Maliyeti 2 bin lira...16:41 - Müjde geldi! Türkiye'ye akın başlıyor...16:37 - Ordu'da 4 sağlık personeli kazada ağır yaralandı16:34 - Ali Yalçın'dan CHP'li belediyelere sitem
16:31 - Devlet desteği ile kuruldu, 30 kişiyi istihdam ediyor16:28 - Benzin aldıktan 5 dakika sonra otomobili yandı16:25 - Aydın'da balkondan düşen engelli öldü16:22 - Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik16:19 - 21 yıldır sahte diploma ile öğretmenlik yapmış!16:16 - Nisan ayında karla mücadele çalışması16:13 - İzmir'de kaza yapan ailenin pikniğe gittiği ortaya çıktı16:10 - Destici: Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı diyenler yanıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
İki araç çarpıştı... 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
Savcılık soruşturma başlatınca, O kadın özür diledi
Kamu personeli SGK'ya tepkili: 20 yıl önceki evrakları nereden bulacağız
27 Nisan 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
İmamoğlu, 2 müdür ve 5 danışman atadı
Erdoğan: Şeriatın kestiği parmak acımaz
Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti
4 infaz koruma memuru, rüşvetten tutuklandı
'Eskort araç ve zabıta ordusuyla dolaşmayın!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hehehe 2
muhatap olmuyorum 1
carlos valderrama 1
uyandıktan sonraki ilk 10 dakika 2
kurallar 1
ideal kilo 6
becerisi,vasfı olana işte var aş ta 3
orta 5
sahip çıkmak 2
ölüm nedeni istatistikleri 1
SON İLANLAR
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 2 İşçi Alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam