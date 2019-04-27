Kanlı suikastın talimatı avukatlardan
|27 Nisan 2019 09:05
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Terör örgütü DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına ilişkin 18 avukata 18 yıl 9 aya kadar verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a yönelik suikast talimatının avukatlar tarafından suikastçılara iletildiği kaydedildi. Kararda 31 Mart 2015'te DHKP/C'li teröristler Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla tarafından İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında rehin alınarak şehit edilen Kiraz'a yönelik suikasta ilişkin mahlaslı gizli tanık Berk Ercan'ın ifadesine dikkat çekildi. Bu tanığın ifadesine göre suikast talimatının, yurt dışındaki örgüt elebaşlarından Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına gönderildiği, bu avukatlarında suikastçılara iletildiği belirtildi.
Yine tanık ifadelerinden anlaşıldığı üzere, DHKP/C üyelerinin yargılandıkları dosyalarda Halkın Hukuk Bürosu avukatları dışında cezaevinde görüşe başka bir avukatın gitmediği, ayrıca büro avukatlarının örgütün talimatlarını örgüt adına cezaevi sorumlusu olarak faaliyet yürüten kişilere aktarıldığını dile getirildi. Gerekçeli kararda yer alan ifadesinde Ceyhun Bay mahlaslı gizli tanık, cezaevinde kaldığı dönemde Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının ziyaretlerine geldiğini, kaldığı dönem cezaevi sorumlusu olan Ercan Kartal, Ali Osman Köse ve Ümit İlter tarafından avukatlar aracılığıyla kendilerine birçok talimatın iletildiğini anlattı.
Kararada İdil Kültür Merkezi'ndeki gizli haberleşmenin yapıldığı özel bölmede ele geçirilen SD kart içindeki bilgiler yer aldı. Davada Barkın Timtik, Ebru Timtik, Özgür Yılmaz ve Behiç Aşçı gibi 18 avukata 3 yıl 1.5 aydan 18 yıl 9 aya kadar hapis cezaları verilmişti.
FATİH ULAŞ
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