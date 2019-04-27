1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'Work and Travel' oyununa neşter

FETÖ'nün üniversitelilerin dil kursu için seçtiği 'Work and Travel' programını acenteler üzerinden kullandığı ortaya çıktı. MİT ile Emniyet'i uyaran Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK'e gönderdiği yazıyla da FETÖ uyarısı yaparak terör örgütleriyle bağlantılı acentelerin izinlerinin iptal edilmesini istedi
 27 Nisan 2019 09:00
Yazdır
FETÖ'nün 'Work and Travel' oyununa neşter

FETÖ'ye yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken örgütün 'Work and Travel' programı üzerinden insan ve finans kaynağı sağlamaya devam ettiği ortaya çıktı. Özellikle yaz aylarında gençlerin yabancı dil öğrenmek için tercih ettiği programın, örgütün yurtdışında insan kaynağı sağlamak amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı. AKŞAM'ın ulaştığı belgelere göre ABD Büyükelçiliğimiz, programın FETÖ tarafından suiistimal edildiğine vurgu yaptı.

HEMEN KABUK DEĞİŞTİRDİLER

Bu programla çalışan acentelerin mercek altına alınıp lisanslarının iptal edilmesi istendi. Durumun istihbaratını alan FETÖ'cüler de hemen harekete geçti. FETÖ iktisatlı acenteler, başka şahıslara şirketlerini devrederek kabuk değiştirdi. Örgüt taktik olarak da aynı patentli şirket ismini dikkat çekmeyecek üçüncü şahıslara devretmek şeklinde kurguladı.

ESAS SAHİPLERİ KAÇTI

Bu arada FETÖ'cülerin gerçek şirket sahipleri de yurtdışına kaçtı. FETÖ'cüler şirket devir evraklarını yakalanmamak için büyükelçilik ya da konsolosluğu pas geçerek Türkiye'ye yurtdışındaki noterler üzerinden gönderdi. FETÖ'nün 'bukalemun' taktiğinin deşifre olmasının ardından sektörde faaliyet gösteren vatansever iş insanları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaptı. Şirket sahipleri FETÖ'cülerin sektörden tamamen temizlenmesi talebinde bulundu.

MİLLİ EĞİTİM'DEN UYARI

Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün YÖK'e gönderdiği yazıda, "FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle bağlantısı tespit edilen acentelerin çalışma izinlerinin iptali önem kazanmaktadır. Kurumların gerekli önlemleri alması ve öğrencileri bu konu hakkında bilgilendirmesi gerekmektedir" denildi.

YÖK TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

FETÖ'nün yeni taktiğinin deşifre olmasının ardından YÖK Başkanlığı öğrencileri 'Work and Travel" ile ilgili uyardı. YÖK 'gizli' ibareli yazısında, "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan yazıda Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin katılım sağladığı programın konusunda FETÖ ile bağlantısının tespit edildiği kurumlara yönelik gerekli önlemlerin alınması ve öğrencilerin konu hakkında bilgilenilmesi istenmiştir" denildi.

FETÖ'CÜYE BREZİLYA'DA OPERASYON

Türkiye'nin Brezilya'dan sınır dışı edilerek iade edilmesini istediği FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin, Amerika'dan Sao Paulo kentine döndüğü 5 Nisan'dan beri gözaltında olduğu öğrenildi. Brezilya polisinin medyaya da yansıyan tutanağına göre, FETÖ'cü Sipahi 5 Nisan'da Guarulhos Havaalanı'nda Brezilya polisi tarafından yakalandı. Sipahi'nin Türkiye'ye iade talebi, Yüksek Mahkeme tarafından değerlendiriliyor. Sipahi 3 Mayıs'ta Federal Yüksek Mahkeme Hakimi Edson Fachin tarafından dinlenecek.

İMAM KORKTU, DÖNMÜYOR

ABD'de bulunan FETÖ'nün Brezilya imamı Mustafa Göktepe'nin, Ali Sipahi'nin gözaltına alınmasının ardından ülkeye dönmekten vazgeçtiği ortaya çıktı. 9 Nisan'daki Brezilya'ya dönüşünü süresiz erteleyen Göktepe, "Guarulhos'a indiğimde, Ali'ye olduğu gibi tutuklanmaktan korkuyorum" dedi. Göktepe, FETÖ'nün Sao Paulo'daki kültür merkezinin yaklaşık 100 FETÖ üyesine Brezilya'dan iltica talebinde bulunmak için yardımcı olduğunu anlattı.

Bülent ŞANLIKAN
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 5 kişi yakalandı
27 Nisan 2019 12:58		 Darbecilerin 'Erdoğan Almanya'ya kaçtı' yalanı telsiz kayıtlarında
27 Nisan 2019 12:33
Adnan Oktar örgütü üyesi boşanma davasına gelince yakalandı
27 Nisan 2019 12:20		 Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi
27 Nisan 2019 11:10
FETÖ'cü Albay 'Balyoz soruşturmasıyla' gizlenmiş
27 Nisan 2019 10:20		 Kanlı suikastın talimatı avukatlardan
27 Nisan 2019 09:05
FETÖ hala anayasal düzen için en büyük tehdit
27 Nisan 2019 08:50		 Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin kullandığı 36 sığınak ve barınak imha edildi
26 Nisan 2019 21:27
Bursa'daki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama
26 Nisan 2019 19:49		 Zonguldak'ta FETÖ sanıklarına hapis cezası
26 Nisan 2019 19:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:04 - Tartıştığı eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü17:01 - 600 yıllık türbede şaşkına çeviren görüntü!16:57 - 'Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı'16:54 - 75 bin lira kayıp! Müftülükte zimmet tutuklaması!16:51 - Kayıp Sinem, bulundu16:47 - Havalimanında hakarete uğramıştı! Şikayetçi oldu16:44 - Kendisi yaptı! Maliyeti 2 bin lira...16:41 - Müjde geldi! Türkiye'ye akın başlıyor...16:37 - Ordu'da 4 sağlık personeli kazada ağır yaralandı16:34 - Ali Yalçın'dan CHP'li belediyelere sitem
16:31 - Devlet desteği ile kuruldu, 30 kişiyi istihdam ediyor16:28 - Benzin aldıktan 5 dakika sonra otomobili yandı16:25 - Aydın'da balkondan düşen engelli öldü16:22 - Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik16:19 - 21 yıldır sahte diploma ile öğretmenlik yapmış!16:16 - Nisan ayında karla mücadele çalışması16:13 - İzmir'de kaza yapan ailenin pikniğe gittiği ortaya çıktı16:10 - Destici: Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı diyenler yanıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
İki araç çarpıştı... 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
Savcılık soruşturma başlatınca, O kadın özür diledi
Kamu personeli SGK'ya tepkili: 20 yıl önceki evrakları nereden bulacağız
27 Nisan 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
İmamoğlu, 2 müdür ve 5 danışman atadı
Erdoğan: Şeriatın kestiği parmak acımaz
Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti
4 infaz koruma memuru, rüşvetten tutuklandı
'Eskort araç ve zabıta ordusuyla dolaşmayın!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Günün en güzel saati 12
zorlamak 2
aşk durdukça 1
geç kalan personeli ekip ile aldırmak 1
sosyalleşme 5
milliyetçilik 1
Abbiiee 1
orta 5
hop hoop temas yok demek 6
cumartesi 5
SON İLANLAR
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 2 İşçi Alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam