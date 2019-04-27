FETÖ'nün 'Work and Travel' oyununa neşter

FETÖ'ye yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken örgütün 'Work and Travel' programı üzerinden insan ve finans kaynağı sağlamaya devam ettiği ortaya çıktı. Özellikle yaz aylarında gençlerin yabancı dil öğrenmek için tercih ettiği programın, örgütün yurtdışında insan kaynağı sağlamak amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı. AKŞAM'ın ulaştığı belgelere göre ABD Büyükelçiliğimiz, programın FETÖ tarafından suiistimal edildiğine vurgu yaptı.

HEMEN KABUK DEĞİŞTİRDİLER

Bu programla çalışan acentelerin mercek altına alınıp lisanslarının iptal edilmesi istendi. Durumun istihbaratını alan FETÖ'cüler de hemen harekete geçti. FETÖ iktisatlı acenteler, başka şahıslara şirketlerini devrederek kabuk değiştirdi. Örgüt taktik olarak da aynı patentli şirket ismini dikkat çekmeyecek üçüncü şahıslara devretmek şeklinde kurguladı.

ESAS SAHİPLERİ KAÇTI

Bu arada FETÖ'cülerin gerçek şirket sahipleri de yurtdışına kaçtı. FETÖ'cüler şirket devir evraklarını yakalanmamak için büyükelçilik ya da konsolosluğu pas geçerek Türkiye'ye yurtdışındaki noterler üzerinden gönderdi. FETÖ'nün 'bukalemun' taktiğinin deşifre olmasının ardından sektörde faaliyet gösteren vatansever iş insanları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaptı. Şirket sahipleri FETÖ'cülerin sektörden tamamen temizlenmesi talebinde bulundu.

MİLLİ EĞİTİM'DEN UYARI

Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün YÖK'e gönderdiği yazıda, "FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle bağlantısı tespit edilen acentelerin çalışma izinlerinin iptali önem kazanmaktadır. Kurumların gerekli önlemleri alması ve öğrencileri bu konu hakkında bilgilendirmesi gerekmektedir" denildi.

YÖK TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

FETÖ'nün yeni taktiğinin deşifre olmasının ardından YÖK Başkanlığı öğrencileri 'Work and Travel" ile ilgili uyardı. YÖK 'gizli' ibareli yazısında, "Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan yazıda Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin katılım sağladığı programın konusunda FETÖ ile bağlantısının tespit edildiği kurumlara yönelik gerekli önlemlerin alınması ve öğrencilerin konu hakkında bilgilenilmesi istenmiştir" denildi.

FETÖ'CÜYE BREZİLYA'DA OPERASYON

Türkiye'nin Brezilya'dan sınır dışı edilerek iade edilmesini istediği FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin, Amerika'dan Sao Paulo kentine döndüğü 5 Nisan'dan beri gözaltında olduğu öğrenildi. Brezilya polisinin medyaya da yansıyan tutanağına göre, FETÖ'cü Sipahi 5 Nisan'da Guarulhos Havaalanı'nda Brezilya polisi tarafından yakalandı. Sipahi'nin Türkiye'ye iade talebi, Yüksek Mahkeme tarafından değerlendiriliyor. Sipahi 3 Mayıs'ta Federal Yüksek Mahkeme Hakimi Edson Fachin tarafından dinlenecek.

İMAM KORKTU, DÖNMÜYOR

ABD'de bulunan FETÖ'nün Brezilya imamı Mustafa Göktepe'nin, Ali Sipahi'nin gözaltına alınmasının ardından ülkeye dönmekten vazgeçtiği ortaya çıktı. 9 Nisan'daki Brezilya'ya dönüşünü süresiz erteleyen Göktepe, "Guarulhos'a indiğimde, Ali'ye olduğu gibi tutuklanmaktan korkuyorum" dedi. Göktepe, FETÖ'nün Sao Paulo'daki kültür merkezinin yaklaşık 100 FETÖ üyesine Brezilya'dan iltica talebinde bulunmak için yardımcı olduğunu anlattı.

Bülent ŞANLIKAN