Hasan Mandal ve Fahri Kasırga, YÖK üyesi oldu
Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga, YÖK üyesi oldu
|27 Nisan 2019 09:13
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga seçildi.
Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 7'nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Muammer Yaylalı atandı.
Hasan Mandal hali hazırda TÜBİTAK Başkanı olarak görev yapıyor. Fahri Kasırga ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevini yürütmüştü.
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