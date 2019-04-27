1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Berat'a engel olan yol bürokrasiye takıldı

Anne Sibel Selçuk, evlerini ana yola bağlayan patikadan her gün sırtında taşıdığı engelli oğlu için yetkililere sesleniyor: Ne olur oğlumu hayata bağlayacak 70 metrelik bir yol yapılsın
 27 Nisan 2019 10:00
Yazdır
Berat'a engel olan yol bürokrasiye takıldı

Muğla'nın Marmaris Söğüt Mahallesi'nde garsonluk yaparak geçimini sağlayan Haydar ve Sibel Selçuk çiftinin 11 yaşındaki oğulları Berat, yüzde 99 oranında engelli olarak dünyaya geldi. Annesi, Berat'ı, oturdukları evi ana yola bağlayan patikadan sırtında taşıyarak rehabilitasyon merkezine götürüyor. Yıllar içinde Berat, kilo aldıkça annesinin de yükü arttı. Aile, 6 yıl önce belediye ve kaymakamlığa başvurup evlerini yola bağlayan 70 metre patikaya tekerlekli sandalyenin geçeceği bir yol yapılmasını istedi. Yetkililer bu isteğe sıcak baktı, çalışmalar başladı. Berat'ın tekerlekli sandalyesiyle geçeceği iki yol vardı. Birincisi ilki komşuların arazisinden geçecekti. Ancak bazı komşular buna izin vermedi. Bunun üzerine evin arkasındaki araziden yol yapımına karar verildi. Bu kez de arazinin hazineye ait olması nedeniyle 70 metrelik yol bürokrasiye takıldı.

% 15'İ HAZİNE ARAZİSİ

Anne Sibel Selçuk, "Devletimiz tekerlekli sandalyesinden altındaki beze kadar karşılıyor. Maddi bir beklentimiz yok. Tek isteğimiz 70 metrelik bir yol. Üç kez vali, ikişer kez kaymakam ve muhtar, bir kez de ilçe belediye başkanı değişti. Yetkililer önce 'komşular arazilerine müdahaleye izin vermedi' dedi. Ardından arkadaki yol için inceleme başlatıldı. O arazinin %85'i bizim mülkümüz, ancak %15'i hazine arazisi olduğu için bürokrasiye takılıp 6 yıldır hiç bir şey yapılamadı" dedi.

Anne Selçuk, Berat'ı taşıyamaya gücü yetmediğini belirtti.

ARTIK TAŞIYAMIYORUM

Devletin kendileri için seferber olduğunu yerel yöneticilere talimat verdiğini ancak bürokrasiyi aşamadıklarını belirten anne sözlerine şöyle devam etti: "Onu ömrümün sonuna kadar sırtımda taşırım. Ancak benim kilomdan 16 kilo fazlası var. Artık sırtımda taşıyamaz hale geldim. Ancak Berat'ı hayata bağlayan tek yol bu patika. Eğer oraya tekerlekli sandalyenin geçeceği bir yol yapılmazsa Berat evde hapis hayatı yaşayacak. "

KAYMAKAMLIK: TAKİP EDİYORUZ

AKŞAM'a konuyu değerlendiren Marmaris Kaymakamlığı yetkilileri, söz konusu sorunu çözmek amacıyla 1 ay önce Selçuk Ailesi'nin evinin bulunduğu bölgede incelemelerde bulunduğunu belirterek, "Ailenin talebinin yerine getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Ender TÜRKKAN
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tartıştığı eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü
27 Nisan 2019 17:04		 Aydın'da balkondan düşen engelli öldü
27 Nisan 2019 16:25
İzmir'de kaza yapan ailenin pikniğe gittiği ortaya çıktı
27 Nisan 2019 16:13		 Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
27 Nisan 2019 16:01
Okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
27 Nisan 2019 14:51		 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 8 yaralı
27 Nisan 2019 14:40
Şanlıurfa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
27 Nisan 2019 14:33		 Kocaeli'de iş kazası: 1 ölü
27 Nisan 2019 13:45
Dağıtım iznindeki asker yatağında ölü bulundu
27 Nisan 2019 13:20		 Gözaltındayken kaçmaya çalışan zanlı yakalandı
27 Nisan 2019 13:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:04 - Tartıştığı eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü17:01 - 600 yıllık türbede şaşkına çeviren görüntü!16:57 - 'Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı'16:54 - 75 bin lira kayıp! Müftülükte zimmet tutuklaması!16:51 - Kayıp Sinem, bulundu16:47 - Havalimanında hakarete uğramıştı! Şikayetçi oldu16:44 - Kendisi yaptı! Maliyeti 2 bin lira...16:41 - Müjde geldi! Türkiye'ye akın başlıyor...16:37 - Ordu'da 4 sağlık personeli kazada ağır yaralandı16:34 - Ali Yalçın'dan CHP'li belediyelere sitem
16:31 - Devlet desteği ile kuruldu, 30 kişiyi istihdam ediyor16:28 - Benzin aldıktan 5 dakika sonra otomobili yandı16:25 - Aydın'da balkondan düşen engelli öldü16:22 - Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da kaybetmedik16:19 - 21 yıldır sahte diploma ile öğretmenlik yapmış!16:16 - Nisan ayında karla mücadele çalışması16:13 - İzmir'de kaza yapan ailenin pikniğe gittiği ortaya çıktı16:10 - Destici: Sistem değişti, demokrasi rafa kalktı diyenler yanıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
İki araç çarpıştı... 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
Savcılık soruşturma başlatınca, O kadın özür diledi
Kamu personeli SGK'ya tepkili: 20 yıl önceki evrakları nereden bulacağız
27 Nisan 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
İmamoğlu, 2 müdür ve 5 danışman atadı
Erdoğan: Şeriatın kestiği parmak acımaz
Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti
4 infaz koruma memuru, rüşvetten tutuklandı
'Eskort araç ve zabıta ordusuyla dolaşmayın!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bark 1
milliyetçilik 1
Abbiiee 1
yataktan çıkmak istememek 1
ideal kilo 6
muhatap olmuyorum 1
aşk durdukça 1
fondöten 8
hop hoop temas yok demek 6
orta 5
SON İLANLAR
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 2 İşçi Alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam