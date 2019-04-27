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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
 27 Nisan 2019 09:35
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Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları üzerindeki bağlantı yolunda bakım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 12-13. kilometrelerinde viyadük çalışmaları nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş olarak izin verilecek.

Manisa-Menemen yolunun 4. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun 24-25. kilometrelerindeki (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Kızılcahamam-Kahramankazan yolunun 33-35. kilometrelerindeki üst geçit köprülü kavşak yapım çalışmaları yüzünden bölünmüş yolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden kontrollü sağlanıyor.

Mersin Liman Hal Köprülü Kavşağı çalışmaları tamamlanırken kuzey yan yol ve ana yol üstyapı çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle yolun 3-5. kilometrelerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yenice-Balya yolunun 49-54. kilometrelerinde yapım çalışmalarına başlanması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 1-10. kilometrelerindeki Alaplı-Kocaman tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yüzünden ulaşım Zonguldak istikametinde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Amasya-Taşova yolunun 5-8. kilometrelerindeki Akdağ Tüneli öncesinde heyelan ıslah çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun sol şeridinden sağlanıyor
Anadolu Ajansı
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