1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tehditleri Songar bertaraf edecek

İsmini sungur, şahin gibi avcı kuşlardan alan ilk milli silahlı drone sistemi Songar, otomatik makineli tüfekle 10 kilometre yarıçaplı menzilde görev icra edebiliyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen, 200 mermi taşıyabilen sistem, 2 bin 800 metre irtifada kullanılabiliyor
 27 Nisan 2019 10:30
Yazdır
Tehditleri Songar bertaraf edecek

Türk savunma sanayisi bünyesinde "drone"lar kullanılarak geliştirilen güvenlik çözümlerine bir yenisi eklendi.

Ar-Ge kaynaklı yazılım ve donanım ürünleri geliştiren Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri, bu yıl itibarıyla savunma sanayisindeki faaliyetleri için ASİSGUARD markasını oluşturma kararı aldı.

ASİSGUARD, hali hazırda askeri araç elektroniği, otonom mikro, mini ve orta sınıf rotorlu insansız hava araçları, C4ISR (komuta, kontrol, iletişim, bilgisayar, istihbarat, gözetleme ve keşif), elektro-optik, sınır güvenliği, yapay zeka, siber güvenlik ve büyük veri alanlarında özelleşmiş sistem, alt sistem donanım ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütüyor.

Şirketin askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirdiği Songar, otomatik atış stabilizasyonuna sahip ilk milli silahlı drone sistemi olma özelliği taşıyor.

Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen sistem, hedef bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı gibi kritik birçok görevi icra edebiliyor.

İsmini sungur, şahin gibi yırtıcı kuşlardan alan Songar'ın sunduğu olanaklar, "Gökyüzünün en güçlü avcılarından biri sizin kontrolünüzde" sözleriyle tarif ediliyor.

Songar Silahlı Drone Sistemi, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev yapabiliyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5,56 kalibre 45 mm NATO sınıfı mermi taşıyabiliyor. Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev icra edebiliyor.

Sistem, özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam edebiliyor.

- Taarruz amaçlı da kullanılabilecek

Songar, karakol ve kalekollarda taciz atışına, personel, araç ve konvoyların intikalindeki pusu veya tehditlere karşı havadan yüksek sayıda mermi atımıyla beka artırıcı, gerektiğinde taarruz amaçlı olarak da etkin kullanılabilecek.

Geliştirilen model 4 alt sistemden oluşuyor. Drone alt sistemi, hava platformunu içeriyor. Milli tasarım Otomatik Atış Stabilizasyon Sistemi (OASİS) ve Drone Üzeri Makineli Tüfek (DMT), geri tepme sönümleme yeteneğine sahip ve namlunun 0-60 derece dikey eksende yön değiştirmesini sağlıyor. Sistem Yer Kontrol İstasyonu ile idare ediliyor.

ASİSGUARD, Songar Silahlı Drone Sistemi'ni 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez sergileyecek.

ASİSASİSGUARDSavunma Sanayisisilahlı drone
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kamunun VERBİS'e kayıt yükümlülüğü başladı
27 Nisan 2019 12:15		 Habersiz açılan sabit hatlar e-Devlet'ten öğrenilebilecek
27 Nisan 2019 11:29
BDDK'dan 'bağış ve yardımları düzenleyen yönetmelikte' değişiklik
27 Nisan 2019 10:59		 Hasan Mandal ve Fahri Kasırga, YÖK üyesi oldu
27 Nisan 2019 09:13
Üç bin hakim ve savcının görev yeri değişecek
27 Nisan 2019 07:15		 Suriye sınırına komando sevkiyatı
27 Nisan 2019 07:05
Aile Bakanlığı, GYS için mülakat tarihlerini 15 ay sonra açıkladı
26 Nisan 2019 18:06		 Sağlık Bakanlığı'ndan TUS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili açıklama
26 Nisan 2019 17:35
RTÜK Başkanı'ndan 'tarafsızlık' uyarısı
26 Nisan 2019 11:49		 Rekabet Kurumu'ndan e-ticarette rekabet ve regülasyon sempozyumu
26 Nisan 2019 10:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce soğanın fiyatını, stokçular mı artırıyor?
ÇOK OKUNANLAR
İki araç çarpıştı... 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
Savcılık soruşturma başlatınca, O kadın özür diledi
Kamu personeli SGK'ya tepkili: 20 yıl önceki evrakları nereden bulacağız
27 Nisan 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
İmamoğlu, 2 müdür ve 5 danışman atadı
Erdoğan: Şeriatın kestiği parmak acımaz
Kayyum açıklamadı, HDP'li yeni belediye de iptal etti
4 infaz koruma memuru, rüşvetten tutuklandı
'Eskort araç ve zabıta ordusuyla dolaşmayın!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Üniversiteye rektör atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
geç kalan personeli ekip ile aldırmak 1
Kadı kızı 2
kanırtmak 1
aklın varsa 4
şüphesiz 2
sözlük yazarı olmak 1
ölüm nedeni istatistikleri 1
dahası var 1
bana göre hava hoş 1
düzenle butonu 1
SON İLANLAR
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 2 İşçi Alacak
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam