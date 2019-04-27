4 infaz koruma memuru, rüşvetten tutuklandı
|27 Nisan 2019 10:06
|Yazdır
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.
Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bazı infaz koruma memurlarının, 2016'dan bu yana Milas Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukluların ailelerinden gelen malzemelere el koydukları, cep telefonlarıyla tarafların görüşmesini sağladıkları, iyi hal raporunun hazırlanması ve gönderilmesi karşılığında menfaat sağladıkları tespit edildi.
Bunun üzerine başlatılan teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde Aydın, Milas ve Yatağan ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İnfaz koruma memurları M.A, T.A, A.G, ve M.S. ile rüşvet verdikleri iddiasıyla S.Ç, S.Ç, C.D, S.Ç, O,K. ve L.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda materyale el konuldu.
Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnfaz koruma memurları M.A, T.A, A.G, ve M.S. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Savcı bin yıla kadar hapis dedi, mahkeme heyeti beraat verdi
15 Nisan 2019 10:10
|Ezine Devlet Hastanesinden, 'yolsuzluk' iddiasına yalanlama
14 Nisan 2019 17:14
|Federasyon Başkanı'nın yeğeni 3 ay 10 günde 'milli sporcu' oldu
14 Ocak 2019 09:30
|Zarrab'dan rüşvet alan gardiyana 3 yıl hapis
12 Ocak 2019 06:10
|Mağdurları 100 bin TL dolandırmaya çalışan zabıt katibi tutuklandı
07 Ocak 2019 10:27
|9'u gümrük muayene memuru 12 kişiye rüşvet gözaltısı
25 Aralık 2018 12:47
|Hasta yakını doktorun isteklerinden şüphelendi, suçüstü basıldı
27 Kasım 2018 10:23
|20 bin liralık rüşvetin arkasından 370 kilo uyuşturucu çıktı
23 Kasım 2018 12:24
|200 bin TL rüşvet alan DSİ Müdürü'nün görüntüleri
19 Ekim 2018 06:20
|4 Orman İşletme personeli rüşvetten tutuklandı
30 Eylül 2018 14:43