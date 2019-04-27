Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi
|27 Nisan 2019 11:10
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Diyarbakır'da 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon tamamlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice ve Kulp ilçeleri ile Bingöl'ün Genç ilçesi sınırları arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 23 Nisan'da başlatılan Bayrak-123 Şehit Uzman Çavuş Serdar Akın Müşterek Operasyonu gece sona erdi.
Lice ilçesi Yalımlı köyü Keşkuvari ve Hevsel mezraları kırsal alanında önceki gün sağlanan temas neticesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada 3 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.
Ortaya çıkarılan biri 8 odadan oluşan 21 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Arazide farklı noktalara tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği imha edildi.
Sığınaklar ve arazideki aramalarda parçalanmış uzun namlulu silah,117 fişek, el telsizi, 4 av tüfeği, jeneratör, 33 büyük tüp, 17 küçük tüp, akü, pil bloku, bin 250 pil, 260 metre kablo, bir kilogram amonyum nitrat ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
- 104 kilogram esrar
Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde 104 kilogram esrar ele geçirildi.
Lice ilçesi Ulucak köyü Çiftlik mezrasında yaklaşık 4 dönümlük araziye kenevir ekimi yapan A.A. yakalandı.
Operasyon bölgesinde icra edilen adli arama faaliyetlerinde hırsızlıktan aranan kişi gözaltına alındı.
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