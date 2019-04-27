500 bin kişi ekmeğini 'topraktan' çıkaracak

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Başkanı Erdem Çenesiz, sektörün toplamda 300 bin civarında kişiye istihdam sağladığını belirterek, "İhracat ve sektörel büyüme planlarımıza paralel olarak her yıl yüzde 10'dan fazla istihdam artışı oluşturmayı amaçlıyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te ise çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörleri olarak yaklaşık 500 bin kişiyi istihdam ediyor olmayı hedefliyoruz." dedi.

Çenesiz, AA muhabirine, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörleriyle doğal ham madde kaynaklarının katma değerli ürün haline getirildiğine işaret eden Çenesiz, ülkenin taşını toprağını işleyip ürün haline getirerek, ihracat yaptıklarını söyledi.

Çenesiz, geçen yıl 609 milyon dolarlık çimento, 775 milyon dolarlık cam, 1 milyar 159 milyon dolarlık seramik ihracatı yapıldığını aktararak, toplam sektör ihracatının 2017'ye göre yüzde 12 artışla 3,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Bu yıl çimento, cam ve seramik sektörleri toplamında, ortalama yüzde 14 ihracat artışı hedeflediklerini vurgulayan Çenesiz, 2023'e kadar yüzde 15 ihracat artışı sağlayarak 7,3 milyar dolarlık dış satım yapmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Çenesiz, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinin, az ithalat girdisiyle üretim yaptığını, sektörün ihracat başarılarıyla büyüdüğünü ve ülkenin cari açığının kapatılmasına da katkı sağladığını anlattı. Böylece önemli oranda istihdam olanağı da yarattıklarına dikkati çeken Çenesiz, şu bilgileri verdi:

"Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörleri toplamda 300 bin civarı kişiye istihdam sağlıyor. İhracat ve sektörel büyüme planlarımıza paralel olarak her yıl yüzde 10'dan fazla istihdam artışı amaçlıyoruz. Buna bağlı olarak 2020 yılında 350 binden fazla insana iş imkanı sunmak istiyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te ise çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörleri olarak yaklaşık 500 bin kişiyi istihdam ediyor olmayı hedefliyoruz."

- "İhracatta gaza basmanın zamanı"

Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerindeki firmaların, ihracat ve büyüme hedefleri doğrultusunda büyük gayretle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Çenesiz, dünya pazarında tercih edilmek ve yabancı firmalarla rekabet için ürünlere farklı ne gibi değerler katabilecekleri noktasında çalıştıklarını söyledi. Son yıllarda kurulan modern ve yüksek kapasiteli üretim yapan tesisle Ar-Ge merkezi sayısının da arttığına işaret eden Çenesiz, şöyle konuştu:

"Cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinde, geniş yelpazede yenilikçi ürünler geliştiriliyor. Çok büyük ebatlara sahip ve aynı zamanda esnek seramik kaplama malzemeleri, ısı yalıtımlı ve ses geçirmez enerji tasarruflu camlar, esnek cam ev eşyaları veya sülfatsız çimento, kolay temizlenebilir az su tüketen kanalsız klozetler bunlara verebileceğimiz en iyi örnekler. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörleri son 3 yılı yatırımla geçirdi ve artık ihracatta 'gaza basmanın' zamanı geldi. Sektör olarak cari açık yaratmadan, yeni makine ve teçhizat ithalatı yapmadan, tamamen üretim ve ihracata odaklanılması gereken bir döneme girdik."

- "Enerji fiyatlandırmasına düzenleme istiyoruz"

Çenesiz, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörleri olarak bir taraftan büyümeye ve ihracat yapmaya çalışırken, diğer yandan maliyet kalemlerindeki fiyat artışlarıyla da mücadele ettiklerini anlattı. Ürün maliyetinde en fazla payın enerji tüketimi olduğuna dikkati çeken Çenesiz, şunları kaydetti:

"Doğal gaz ve elektrik fiyatlarının, döviz fiyatından daha fazla artması çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinin uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkiledi. Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için ihracat stratejik önem taşıyor. Bu noktada ihracat yapan sektörlerin de belli muafiyetlerle desteklenmeleri gerekiyor. ÇCSİB olarak, ihraç edilen ürünlerin üretiminde kullanılan enerji yükünün hafifletilmesi konusunda adım atılmasını ve bir mekanizma kurulmasını talep ediyoruz. Böylece başta çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörleri olmak üzere ihracat yapan diğer tüm sektörlerin potansiyellerini daha iyi ve güçlü şekilde ortaya koyacaklarını düşünüyoruz."

Çenesiz, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörleri üretiminin ana girdi kalemi olan doğal gaz fiyatlandırmasında düzenleme yapılmasıyla ihracat ve büyüme hedeflerine ulaşmanın daha kolay olacağını belirterek, böylece Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerine daha çok katkı sağlayabileceklerini bildirdi.