Başkentliler taze balığa doydu

Başkentliler, balık avının serbest olduğu av sezonu süresince toplam 11 bin 500 ton balık tüketti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2018'de başlayan ve 15 Nisan 2019'da sona eren balık av sezonu süresince Ankara'da 11 bin 500 ton balık tüketildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali tarafından, eylül-nisan arasında Ankara'nın tüm ilçelerindeki balık satış noktalarına düzenli olarak taze balık sevkiyatı yapıldığı belirtilirken, başkentlilerin uygun fiyatı da göz önünde bulundurarak en çok hamsiye rağbet gösterdiği kaydedildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali verilerine göre, başkentlilerin av sezonu süresince toplam 6 bin 746 ton hamsi tükettiği aktarıldı.

Açıklamada, Ankaralıların hamsiden sonra bin 600 ton ile ikinci sırada en çok palamut tükettiği, palamudu bin 14 tonluk tüketimle istavritin izlediği, 662 ton sardalya, 260 ton çupra, 200 ton levrek, 150 ton mezgit ve 130 ton alabalık tüketildiği bilgisi verildi.

Başkentlilerin tercih ettiği diğer balıkların ise toplamda 738 tonluk tüketime ulaşan uskumru, barbun, tekir, çinekop, kefal, somon, küpez, granyöz olarak sıralandığı açıklamada, av yasağının 15 Nisan'da başladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, toptancı haline gelen balıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi veterinerlerince düzenli olarak kontrolden geçirildiği bildirildi.