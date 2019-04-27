Öğrenciler, 'etkileşimli kitapları' sevdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselerdeki ders içeriklerinin daha ilgi çekici hale getirilmesi amacıyla ses, video, animasyon ile zenginleştirilmiş etkileşimli ders kitaplarına, okulların açıldığı tarihten bugüne yaklaşık 5 milyon kez erişim sağlandı.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce güncellenen öğretim programlarına göre yazılan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçerek 2018-2019 yılında okutulan biyoloji, coğrafya, fizik, kimya, İngilizce, matematik, tarih, Türk dili ve edebiyatı, felsefe ve Almanca derslerine ait 80 kitap, her sınıf seviyesinde etkileşimli hale getirildi.

Bu kitaplar, "ogmmateryal.eba.gov.tr" web sitesinde ve EBA'da yayımlanarak öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunuldu. Bakanlık, bu konuda e-içerik geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

1 Eylül'den bugüne kadar yaklaşık 5 milyon kez etkileşimli kitaplara erişim sağlandı. Bakanlığın soru havuzuna 12 milyonun üzerinde erişim sağlanırken, öğrencilerin masaüstü bilgisayardan bağlanma oranı yüzde 58, mobil telefondan bağlanma oranı yüzde 38, tablet bilgisayardan bağlanma oranı ise yüzde 4 oldu.

İllere göre sıralamada, yüzde 20 kullanıcı oranına sahip İstanbul ilk sırayı alırken, İstanbul'u yüzde 14 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir izledi. Sistemi kullananların sayısı 1 milyon 717 bin 376 oldu. Etkileşimli kitapların sayfaları, 22 milyonun üzerinde görüntülendi.

- Çevrimiçi ve çevrimdışı kullanılabiliyor

Etkileşimli hale getirilen ders kitapları tablet, cep telefonu ve bilgisayarlara indirilerek çevrim içi, çevrim dışı, online ve offline olarak kullanılabiliyor.

Etkileşimli kitaplar, ses, video, animasyon, video soru eşleştirme, interaktif ölçme testi, kelime çemberi ve hafıza oyunu gibi 27 farklı etkileşimli uygulama ile zenginleştirildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılında etkileşimli hale getirilen 80 kitabın ünitelerinde 17 bin 156 etkileşimli uygulama kullanıldı. 80 kitabın 17'si seçmeli derslere ait olarak uygulamaya geçirildi.