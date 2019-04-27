Kamunun VERBİS'e kayıt yükümlülüğü başladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kamu kurumlarının Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün 1 Nisan'da başladığını belirtti.

Bilir, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, bu işlem öncesinde VERBİS'e kayıt yapmak zorunda olduğunu vurguladı.

Kurul olarak veri sorumlularının VERBİS'e kayıt yükümlülükleri açısından kademeli bir geçiş öngördüklerini ifade eden Bilir, şöyle devam etti:

"Bu kademeli geçiş gereği, veri sorumlularının kayıt yükümlülüğü, yıllık çalışan sayısı 50'nin üzerinde veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan daha fazla olanlar ile yurt dışında yerleşik veri sorumluları için 1 Ekim 2018'de, yıllık çalışan sayısı 50'nin altında ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan az olup ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işleme olanlar için 1 Ocak 2019'da başlamış olup kayıtlar tüm hızıyla devam etmektedir."

- "Sisteme girilecek bilgiler kamuya açık olacak"

Sisteme veri sorumlularının kişisel verileri hangi kategorilerde işlediklerine, hangi amaçlarla bu bilgileri kullandıklarına, aktarım yapıp yapmadıklarına yönelik bilgilerin de girileceğini anlatan Bilir, verilerin hangi sürelerle saklandığına, veri güvenliğini sağlamak amacıyla ne tür tedbirlerin alındığına yönelik de bilgi girişinin yapılacağını belirtti.

Sisteme girilecek bilgilerin kamuya açık olacağını bildiren Bilir, sisteme aktarılacak bilgilerin kesinlikle gerçek kişilere ait bilgiler olmayacağını, işlenen kişisel verilerle ilgili sadece üst başlıklar halinde kategorik bazda bilgilerin sisteme girileceğini vurguladı.

Konuyu örnekle anlatan Bilir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir kamu kurumu, ziyarete gelen gerçek kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek suretiyle ad, soyad, telefon numarası, TC kimlik ve plaka numarası gibi bazı kişisel verilerini işlemekte ise bu kurumca VERBİS'e bilgi girişi yapılırken, ne bu gerçek kişiye ait tek tek kişisel verileri ne de ad, soyad, telefon numarası, TC kimlik ve plaka numarası gibi daha genel kişisel verileri sisteme girmeyecek. VERBİS'e sadece bunların üst kategorisi olan ve zaten VERBİS'te de seçimlik alan olarak yer alan 'kimlik kategorisi' ve 'iletişim kategorisi' işlediğine dair bilgi girişi yapılacak."

- "Sistem kamuya açık tutulacak"

Sistemin bir tür denetim mekanizmasını da sağlayacağına dikkati çeken Bilir, vatandaşların VERBİS üzerinden veri sorumlularının girdiği bilgileri denetleyebileceğini söyledi. Bilir, "Sistem kamuya açık tutulacak, gelişigüzel veri işlenmesi engellenecek." dedi.

Vatandaşların, kişisel verilerin kanunda belirtilen şartlar dışında işlendiğini düşündüğünde sistem üzerinden sorgulama yaparak verileri işleyenlerin yaptığı işlemleri, hangi amaçlarla verileri işlediğini görebileceğini dile getiren Bilir, amaç dışında hareket edildiğinin tespiti halinde de öncelikle veri sorumlusuna, verilen cevaba göre de kuruma şikayet başvurusu yapılabileceğine işaret etti.

Bilir, şunları kaydetti:

"Eğer bir kişi, bir veri sorumlusu tarafından kendisiyle ilgili bir kişisel verinin kanunumuzda sayılan şartlar olmadığı halde işlendiğini düşünüyorsa bu durumda www.kvkk.gov.tr adresinde VERBİS içerisindeki 'Sicil Sorgulama' bölümünde veri sorumlusunun ad/unvan bilgisini sisteme girerek, eğer VERBİS'e kayıt olmuşsa bu kayda göre kişisel veri kategorisi seçip seçmediğini, işleme amacını, saklama süresini, aktarıma ilişkin hususları ve aldığı güvenlik tedbirlerini buradan görüntüleyebilecek. Veri sorumlusu bu kategoride bir veri işlediğini belirtmemişse veya amaç ile işleme uyuşmuyorsa bunlarla ilgili olarak veri sorumlusuna başvurabilecek, veri sorumlusunun vereceği cevaba göre de kurulumuza şikayet başvurusunda bulunulabilecek."

- "Kişinin kişiliğinin ve onurunun korunmasıdır"

Kişisel verilerin korunmasının, temelde kişinin kişiliğinin ve onurunun korunması olduğunu aktaran Bilir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurumumuzun bu konudaki temel yaklaşımı, gerçek kişilerin kişisel verilerini korurken aslında kişinin bizzat kendisini korumayı hedeflemektir. Veri sorumluları, işleme şartı olmadığı halde kişisel veri işliyorsa VERBİS'e bilgi girişi yaparken bunu tespit edebilecek ve artık bu kişisel verileri işlememek için gerekirse iş süreçlerini değiştirecektir. Bu da kişileri koruma altında tutacaktır."