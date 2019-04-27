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Darbecilerin 'Erdoğan Almanya'ya kaçtı' yalanı telsiz kayıtlarında

FETÖ'nün 15 Temmuz ihaneti sırasında darbe elebaşılarının, içlerindeki dağılmayı önlemek ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya kaçtığı"na dair kara propaganda yaptıkları telsiz kayıtlarıyla ortaya çıktı
 27 Nisan 2019 12:33
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Darbecilerin 'Erdoğan Almanya'ya kaçtı' yalanı telsiz kayıtlarında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz ihaneti sırasında darbecilerin içlerindeki dağılmayı önlemek için "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya kaçtığı"na dair kara propaganda yaptıkları telsiz kayıtlarıyla ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı telsiz kayıtlarına göre, Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilerin ihanet girişiminin başarılı olması için yoğun çaba içinde oldukları anlaşılıyor.

Gecenin ilerleyen saatlerinde halkın alanlara inmesiyle paniklemeye başlayan nizamiyedeki darbecilerin, polisin baskısına karşı dayanamayıp dağıldıkları anlar telsiz kayıtlarına yansıdı. Saat 05.36'da nizamiyedeki bir darbeci, "C no'lu nizamiye dağıldı, çok yaralımız var burada, C no'lu nizamiye." anonsu yaparak karargahtaki darbecilerden destek istedi.

Bunun üzerine darbecilerin elebaşıları, içlerindeki dağılmayı önlemek için telsiz üzerinden yalan ve kara propagandaya başvuruyor. Bu kapsamda kimliği henüz tespit edilmeyen bir darbeci, telsizden, "Ankara garnizonunda bulunan tüm jandarma birlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Almanya'ya kaçmış durumda. Bu bilgiyi bütün jandarma birliklerine yayalım lütfen." diyerek moral vermeye çalışıyor.

İhanet girişiminin başarısız olduğuna ilişkin haberlerin yayılması üzere aynı sesin sahibi, şu uyarıyı yapıyor:

"Medyadaki yayına itibar etmeyelim, silahlı kuvvetlerin üzerine gelmeye çalışıyorlar. Kendinizi koruyun, özellikle polis birliklerine karşı kendinizi koruyun. Şu anda jandarma karargahı polis birlikleri tarafından çevrilmiş durumda ve büyük baskı altında. Onlarca şehidimiz var. Yardım edebilecek durumda olanlar desteğe gelsinler. Polisleri hareket ettirmeyin bölgenizden, bu bir emirdir."

- Sözde konsey üyesinden "kaçtı" yalanı

İhanet girişimini yaşandığı birçok karargahta polisin kontrolü sağladığı saatlerde, Jandarma Genel Komutanlığındaki faaliyetlerine devam eden darbecileri motive etmek için telsiz başına geçen bir darbeci, kendisini sözde "yurtta sulh konseyi üyesi" olarak tanıtıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya kaçtığı yalanına sarılan konsey üyesi, "Konuşan yurtta sulh üyesi. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına kaçmış durumda, şu an karargahımız polis tarafından çevrilmiş, arkadaşlarımız cansiparane savaşıyor. Şehitlerimiz var, herkes polisleri bölgesinden kıpırdatmasın." talimatını veriyor.

Telsizden konuşan darbecilerin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

- 245 sanık yargılanıyor

Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı, darbeciler tarafından işgal edildi. Demokratik tepkilerini göstermek için nizamiye girişlerinde darbecileri protesto eden vatandaşlardan 10'u şehit edilirken çok sayıda kişi de yaralandı.

Karargahtaki darbe faaliyetlerine ilişkin Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edilen davada 245 sanık yargılanıyor.
Anadolu Ajansı
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