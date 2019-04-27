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Askeri yasak bölgede yakalanan kişi tutuklandı
Edirne'de askeri yasak bölgede Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan kişi tutuklandı
|27 Nisan 2019 12:49
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Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır birliği askerleri, İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu köyü mevkisindeki birinci derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 kişiyi tespit etti.
Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için parmak izi sorgusu yapıldı.
Sorgulamada "kasten öldürme, silahla tehdit, yaralama, hakaret" suçlarından aranan zanlı S.K. olduğu tespit edildi.
"Resmi belgede sahtecilik ve askeri yasak bölgeye izinsiz girmek" suçlarından da hakkında tahkikat başlatılan şüpheli tutuklandı.
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