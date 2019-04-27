SGK'nın borçlanma yazısıyla 1 günde emekli aylığı planlamayı hedefliyor

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SGK, 25 Nisan 2019'da tüm ilgilere bir mesaj göndererek, hizmet borçlanma evraklarının SGK'ya gönderilmesinin sağlanmasını istemişti. İlgili yazı için tıklayınız.

Bu yazı sonrasında bazısı 20 bazısı 30 yıl önce gerçekleşen evrakların nereden temin edileceği sorunu oluşmuştu.

SGK'dan bu konuya ilişkin bazı bilgiler aldık.

1- Öncelikle bu yazının bir aciliyeti bulunmuyor. Bu borçlanmaya dair evrakların emeklili olunacağı tarihe kadar temin edilmesi gerekmektedir.

2- SGK şuan için emeklilik başvurularını en geç 1 haftada sonuçlandırabildiğini belirtmektedir. Ancak, kamu kurumları, memurların borçlanmaya dair evrakları SGK'ya bildirmediği için, borçlanma yazışmaları yapılmakta ve süreç uzamaktadır. Bu nedenle, borçlanma dair evrakların, her memurun özlük dosyasının bulunduğu kamu kurumu personel birimleriyle iletişime geçilerek, SGK'ya gönderiltilmesinin sağlanması gerekmektedir.

3- Borçlanmaların büyük bir çoğunluğu maaştan kesinti şeklinde olmuştur. Bunların icmal cetvelleri kurumların arşivindedir. Sadece küçük bir kısım ödeme memurlar tarafından elden yatırılmıştır. Ancak her iki ödemeye dair evraklar da, kurumların arşivinde bulunmaktadır. SGK'nın mesaj gönderdiği memurların, çalıştıkları kurumlar ile iletişime geçerek, söz konusu evrakların SGK'ya gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir.