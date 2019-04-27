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Gözaltındayken kaçmaya çalışan zanlı yakalandı
Antalya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada kaçtı
|27 Nisan 2019 13:13
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Antalya'da sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada kaçan hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonrası gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde hırsızlık suçlamasıyla gözaltında bulunan zanlı, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada koşarak kaçmaya başladı.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu.
Zanlı, hızlı koşmak için ayakkabılarını çıkartarak izini kaybettirmeye çalışsa da sokak arasında yakalanarak emniyete götürüldü.
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